Cantora Tyka Nelson, irmã de Prince, morre aos 64 anos

Cantora iria fazer show em junho do ano passado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Tyka Nelson, irmã de um dos maiores nomes do pop, o cantor Prince, morreu aos 64 anos, nesta segunda-feira, 4. A notícia foi confirmada pelo primo da cantora, Charles “Chazz” Smith e pelos representantes do irmão da artista.

Não há informação sobre a causa da morte da artista, que estava afastada dos palcos desde 2018.

Tyka começou a carreira em 1988, com o lançamento do álbum Royal Blue. Já em 1992 a cantora lançou Yellow Moon, Red Sky e A Brand New Me. Seu último disco foi Hustler, em 2011.

Tyka havia planejado um show de aposentadoria para junho do ano passado, mas o evento foi cancelado deviso a problemas de saúde da cantora. "Estou ficando mais velha. Eu realmente não era uma cantora. Eu sou uma escritora. Acontece que eu também sou capaz de cantar. Eu gosto de cantar," disse à época ao Minneapolis Star Tribune.