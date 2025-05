Capital Inicial é a atração do Palco A Tarde FM deste sábado - Foto: Divulgação

O grupo comandado por Dinho Ouro Preto celebra os 25 anos do álbum Acústico MTV com um show inédito na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, neste sábado, 17. A turnê está percorrendo o país e traz a participação de músicos que participaram do projeto, no ano 2000, como Kika Zambianchi e Denny Conceição.

Antes do Capital Inicial subir ao palco, a rádio A Tarde FM vai antecipar essa celebração com um especial para lembrar a trajetória da banda. Músicas como "Primeiros Erros", "Natasha" e "Que País é Esse?" não vão ficar de fora. O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Sobre Capital Inicial

A banda Capital Inicial é uma das mais importantes e longevas do rock brasileiro, formada em 1982 em Brasília. A banda é composta por Dinho Ouro Preto (vocal), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Yves Passarell (guitarra).

A história da Capital Inicial é rica em altos e baixos, com mudanças na formação ao longo dos anos, incluindo um hiato na carreira de Dinho Ouro Preto, quando ele se afastou para desenvolver uma carreira solo. Após sua volta, a banda continuou a lançar álbuns e conquistar novos fãs.

A banda é conhecida por seus shows energéticos e letras com mensagens sociais, além de seu estilo musical que mistura punk, rock e outros gêneros. O Capital Inicial é uma banda que transcendeu gerações e continua a ser um ícone do rock nacional.