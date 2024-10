Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto fazem show em Salvador

Show fará gravação de CD e DVD - Foto: Divulgação

O cantor, compositor e percussionista Carlinhos Brown irá apresentar grandes sucessos de sua carreira ao lado da Orquestra Ouro Preto, uma das mais reconhecidas do país, em sessão única, nesta sexta-feira, 27, às 19h, na Concha Acústica

Os ritmos afro-brasileiros e a poesia de Carlinhos Brown vão se unir ao som das cordas da Orquestra para a gravação do CD e DVD. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria do teatro, e o concerto tem patrocínio da SulAmérica, através da Lei Federal de Incentivo.

Com regência do Maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto, o concerto passeia pela obra de Brown, trazendo o berimbau, a percussão e os metais, em harmonia com os violinos e violoncelos.

No repertório estão alguns dos maiores sucessos de Brown, incluindo os hits “Amor I Love You“, “Já Sei Namorar” e “Vilarejo”, gravadas com o grupo Tribalistas, ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Além dessas canções, outras pérolas do cancioneiro de Brown integram o setlist, entre elas “Maria de Verdade”, “Segue o Seco”, “ECT” e as dançantes “Quixabeira” e “A Namorada”, que ganham novos arranjos assinados por Paulo Malheiros, que também contribuiu com a Orquestra Ouro Preto em arranjos criados para outras parcerias, como Pato Fu, Diogo Nogueira e Anavitória.

O norte para a escolha das canções que integram o concerto, segundo o Maestro Rodrigo Toffolo, partiu da proposta de explicitar o caráter compositor do artista, revelando ao público algumas pérolas que ficaram famosas na voz de outros artistas e que têm a assinatura de Brown.

“O desafio é sempre a brasilidade e, no caso de Carlinhos, a baianidade e os ritmos afro-brasileiros que ele trabalha. Acho um desafio mesclar essas duas áreas, criando um caldeirão multicultural. Todos saem ganhando, e o público terá um espetáculo de alto nível e belíssimo, com a energia lá no alto, como é peculiar na presença de Brown”, garante o maestro.

Criador da orquestra de percussão Timbalada, o cantor e compositor destaca a importância de trabalhar em coletivo e encontrar um ponto harmônico nas canções.

“Para mim, clássico é tudo que perdura no inconsciente coletivo, e a Orquestra Ouro Preto se encontra nesse lugar tão tradicional quanto moderna. Para ouvidos atentos, esse show ganhará uma força enorme. O que é escrito para orquestra se eterniza”. profetiza Brown.