Caso Diddy: atleta teria impedido abuso de rapper em festa

Diddy é envolvido em mais uma polêmica - Foto: AFP

A polêmica envolvendo Sean 'Diddy' Combs ganhou uma novidade. A nova informação é de que um atleta profissional teria impedido o rapper de agredir sexualmente um empresário de carros de luxo em uma festa com famosos.

De acordo com o NY Post, que divulgou notícias de um novo processo, evento, que teria sido patrocinado pela marca de vodka Ciroc, teria contado com várias estrelas em meados de 2022.

O texto na Justiça ressaltou que Diddy supostamente convidou o empresário de aluguel de carros e joias de luxo para um encontro seu escritório particular e teria começado a se despir.

“Combs continuou a se aproximar e depois agarrou os genitais do demandante através de suas calças, apertando-os de maneira áspera e sexual", afirmou o documento.

No processo, a vítima alegou que ficou “chocado e desorientado” e “congelou momentaneamente”, já que ele “não sabia como responder ao avanço sexual totalmente inadequado feito por Combs”.

O suposto ataque não ocorreu, de acordo com o texto, pelo fato de que um atleta famoso impediu Combs. O processo identifica o responsável por defender a vítima apenas como "Atleta Profissional A", que entrou no escritório no momento do ato.