Cláudia Cunha apresenta ‘Pássaro do Brasil’ no Sesc Casa do Comércio

A cantora Claudia Cunha - Foto: Divulgação

Claudia Cunha, que sobe hoje ao palco do Teatro SESC Casa do Comércio para apresentar o show Pássaro do Brasil, se deu conta do potencial de sua voz, aos 14 anos, quando participou de um festival tradicional na cidade de Ourém, no interior do Pará.

“Eu cresci numa casa criada por minha avó, uma tia e muitos primos, e cantar fazia parte da vida, do dia a dia. E foi nessa cidade, que tinha um festival e uma cultura também muito rica, popular, que eu me entendi como alguém que tinha uma boa voz. Alguém por quem os compositores da cidade começaram a buscar para cantar suas canções e ser a intérprete deles nesses festivais”, explica a artista.

Ao compreender seu talento, Cláudia se reconheceu como alguém que poderia se profissionalizar e, de fato, viver da voz. “Se saber alguém com uma voz, com um talento, um dom, dentro de um país que ama o canto, que ama cantar, que ama as musas da canção, é muito especial. Foi muito especial para mim, foi quase uma revelação”, relata a artista.

De lá para cá, a voz foi o instrumento que permitiu que a artista realizasse grandes voos no mundo da música. Ela explica que se mudar para Salvador permitiu que tivesse uma compreensão mais profunda do que é, exatamente, ser uma profissional da área. “Aqui eu ganhei alguns dos meus principais prêmios como cantora, como artista. Foi aqui que eu consegui gravar meu primeiro álbum, que é resultado do Prêmio Braskem de Música. Nossa, eu tenho muito a agradecer. Essa cidade me deu muito, e eu continuo retribuindo a ela”, afirma.

Construção do show

A cantora explica que, entre esse álbum e o primeiro, se passou um longo tempo. Nesse período, ela se dedicou a outros projetos, e foi justamente em um desses trabalhos que conheceu o violonista e arranjador Juan de Souza.

Do encontro musical surgiu o convite para gravar um novo disco. “Ele me desafiou a pensarmos juntos na gravação do próximo disco, e disse que queria muito participar disso. Então, quando surgiu o convite do SESC Casa do Comércio, eu, de cara, convidei o Juan de Souza para fazer a direção musical”, explica a artista.

Embora não esteja presente no show, por conta de uma turnê, o músico teve papel fundamental na escolha dos artistas que vão compor o espetáculo. “Nós pensamos juntos nesses músicos incríveis que vão dividir o palco comigo no sábado, dia 26: Felipe Guedes no violão, Bruno Aranha nos teclados e Rafael Santana na bateria. A equipe está muito linda, ”afirma Cláudia. Além dos artistas citados, o espetáculo também conta com a participação especial de Luiza Britto, e a direção musical é assinada por Juan de Souza. O cenário fica por conta da artista visual Renata Mota.

O título do espetáculo tem como referência a canção Canário Brasil, de Joyce Moreno “É uma canção que saiu em um disco lançado no Japão e que nunca foi lançado aqui no Brasil”. “Eu tinha essa canção há muitos anos comigo e a guardava como uma jóia, algo que traduzia muito essa relação que, em geral, se faz entre o cantor e o passarinho. E, de alguma forma, traduzia também minha relação com a natureza”, relata a artista.

Segundo a artista, o espetáculo conta com um repertório que mistura canções inéditas e releituras. Ela ainda reforça que será uma noite de música intensa e envolvente para enaltecer seu mais valioso instrumento de trabalho.

“Quem for assistir Pássaro do Brasil, vai encontrar desenhado um caminho que começa falando quase como uma oração pedindo proteção para a minha voz, pedindo para tentar ter coragem para enfrentar a noite, o dia, o acaso e saber viver desse meu instrumento”, explica Cunha. “No princípio era voz. Essa frase de simplicidade bíblica talvez dê uma ideia da gênese do show Pássaro do Brasil”, conclui a artista.

Claudia Cunha: Pássaro do Brasil / Hoje, 20h / Teatro SESC Casa do Comércio / R$ 20 e R$ 10 / Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.