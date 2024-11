Com ingressos esgotados, Neojiba promete grande concerto neste sábado

Repertório mescla clássicos consagrados e peças contemporâneas - Foto: Lenon Reis | Divulgação

Com ingressos esgotados, o Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) leva mais de 500 jovens músicos e cantores para apresentação na Concha Acústica Teatro Castro Alves neste sábado, 26. O evento, que marca o Mês das Crianças, terá início às 19h e promete uma noite de alta qualidade musical e celebração.

Sob a batuta de Ricardo Castro, fundador e diretor-geral do programa, o público será brindado com um repertório que mescla clássicos consagrados e peças contemporâneas.

Entre os destaques do programa estão Rhapsody in Blue, de George Gershwin, que completa 100 anos em 2024, e a 9ª Sinfonia de Beethoven, com participação das principais formações do Neojiba, incluindo a Orquestra Pedagógica Experimental, a Banda Sinfônica e a Orquestra Castro Alves. Sob a regência de diferentes maestros, cada grupo trará ao palco um repertório diversificado. Segundo Ricardo Castro, "a preparação do grupo é intensa e contínua, uma rotina de ensaios que vai de fevereiro a dezembro, buscando sempre a excelência musical e social".

A primeira parte do concerto será marcada pela presença da Orquestra Pedagógica Experimental e do Coro Pedagógico Experimental, ambos formados por crianças. A condução ficará a cargo de Adauri de Oliveira, e o programa incluirá obras como Aquarela, de Toquinho, e trechos de A Bela Adormecida, de Tchaikovsky. O evento evidencia a capacidade do NEOJIBA de integrar diferentes idades e níveis de experiência em um mesmo espetáculo.

Gustavo Sucupira, integrante do Neojiba, relata que a preparação para o evento foi intensa, com atenção especial aos detalhes técnicos e de interpretação. Ele destaca o desafio de interpretar a 9ª de Beethoven e a expectativa em tocar Rhapsody in Blue, que, segundo ele, “mescla jazz com música clássica de uma forma que conecta muito com o público”.

Além das orquestras e coros juvenis, a Banda Sinfônica do NEOJIBA também fará sua apresentação, executando a Suíte 2 para Banda, de Gustav Holst, sob a regência de Ronald Zaira. O NEOJIBA, que tem como uma de suas missões a formação de músicos e cidadãos, valoriza a diversidade de gêneros e estilos, refletida no repertório da apresentação, que vai do clássico ao popular, passando pelo jazz.

O ponto alto da noite será a execução do último movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, com a participação das orquestras 2 de Julho e Castro Alves, além de três coros e quatro solistas vocais. Ricardo Castro ressalta que a escolha dessa obra celebra a união e a solidariedade, valores essenciais tanto para o Neojiba, quanto para o contexto social brasileiro atual.

Oportunidades e impacto



Fundado em 2007, o Neojiba já impactou diretamente a vida de mais de 30 mil jovens, sendo reconhecido por sua abordagem que une excelência musical e transformação social. O programa é mantido pelo Governo da Bahia e atua em 13 núcleos espalhados por Salvador e outras cidades do estado. A prática musical coletiva é o pilar do projeto, que busca transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade por meio da arte.

Ricardo Castro aponta que, desde a sua criação, o maior desafio foi construir um projeto sustentável, capaz de se adaptar às realidades diversas do Brasil. “Tivemos que lidar com questões financeiras e de infraestrutura, além da necessidade de formar professores e gestores qualificados”, explica. Para ele, a música tem um papel central na transformação social, ao fortalecer valores como disciplina e trabalho em equipe.

O evento na Concha Acústica é mais um passo na trajetória de sucesso do Neojiba, que já se apresentou em importantes salas de concerto ao redor do mundo, como o Concertgebouw de Amsterdã e a Philharmonie de Paris. "Queremos não apenas mostrar o talento dos nossos jovens, mas também inspirar o público e levar a mensagem de que a música pode transformar vidas", afirma Castro.

Para Gustavo Sucupira, a experiência no NEOJIBA vai além do desenvolvimento musical. Ele destaca o aprendizado sobre trabalho em equipe e a convivência com pessoas de diferentes realidades.

“O Neojiba me ensinou a ver o mundo de uma maneira diferente", reflete.

Com uma estrutura que inclui a distribuição gratuita de instrumentos e a oferta de aulas de música para crianças e jovens, o Neojiba tem consolidado sua atuação como programa de inclusão social. A expectativa para sábado é de um lindo evento com casa cheia, até porque os ingressos, vendidos a preços populares (R$ 4 a inteira) já esgotaram.

Ao longo de 17 anos, o Neojiba tem enfrentado desafios, mas continua a expandir seu impacto social e artístico. Ricardo Castro reforça que o compromisso do programa é continuar a criar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação musical, crescimento pessoal e social.

NEOJIBA NA CONCHA / Sábado, 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / Ingressos esgotados

