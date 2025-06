Conversa Brasileira convida Evandro mesquita e Paulo Ricardo - Foto: Divulgação

Neste domingo (1º), o Conversa Brasileira reúne dois dos grandes hitmakers dos anos 1980 em um papo divertido, recheado de boas histórias e muito Rock. Evandro Mesquita e Paulo Ricardo são os convidados de Antônio Pitta.

Eles vão falar de quando estouraram nacionalmente, das parcerias que fizeram ao longo da carreira e do atual cenário da música nacional. O programa vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.

Quem são os convidados

Evandro Mesquita é cantor, compositor e ator, é vocalista da banda Blitz, um dos grupos pioneiros do pop rock brasileiro nos anos 1980. Entre os maiores sucessos da Blitz estão “Você Não Soube Me Amar” e “A Dois Passos do Paraíso”. Evandro também tem carreira consolidada como ator em televisão e cinema.

Paulo Ricardo é cantor, compositor e escritor, foi vocalista e principal rosto do RPM, uma das bandas de maior sucesso na década de 1980, conhecida por hits como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”. Além da trajetória musical, Paulo Ricardo também se destacou como apresentador de televisão e jurado em programas de talentos.