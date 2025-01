Convidado por Nattan, Felipe Araújo aquece o Baile da Santinha - Foto: Divulgação

O cantor Felipe Araújo fez uma participação para lá de especial no Baile da Santinha, no Wet Eventos, em Salvador. Era madrugada deste sábado, 11, quando o artista subiu ao palco, a convite de Nattan, para anunciar o lançamento de uma música que gravaram juntos.

Batizada como 'Copo Americano', a canção já teve a aprovação do público do evento e promete estourar pelo Brasil. O acolhimento das pessoas que estavam no ensaio de verão de Léo Santana impressionaram Felipe Araújo.

"Poder fazer parte de um evento como o Baile da Santinha e ver que a galera da Bahia, a galera do Nordeste inteiro, consome o sertanejo, curte as minhas músicas, às vezes postam vídeos cantando as minhas músicas, isso é maravilhoso pra mim e é motivo de muito orgulho, muita gratidão", disse ele em entrevista exclusiva ao Grupo A Tarde.

A estrela do sertanejo revelou que tem uma ligação muito forte com o estado, por causa da família dele.

"Eu sou apaixonado por Salvador, sou apaixonado pela Bahia. O sangue baiano corre nas minhas veias, porque minha mãe é baiana, minha família toda, de parte da minha mãe, é baiana", declarou.

Felipe Araújo finalizou dizendo que pretende voltar para fazer shows, especialmente em Salvador.

"A música baiana, ela é uma referência pra mim também. Então, assim, com certeza eu tenho muita vontade de voltar aqui pra Salvador, fazer grandes shows aqui. Eu já fiz alguns shows em Salvador que foram maravilhosos, mas espero voltar muitas e muitas vezes, se Deus quiser", concluiu.