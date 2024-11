Dire Straits Legacy traz turnê internacional para a Bahia

Show acontecerá no Armazém Convention, em Lauro de Freitas - Foto: Divulgação

O grupo Dire Straits Legacy retorna ao Brasil após a turnê de 2023. A ‘For You South America Tour 2024’ trará os maiores hits de um dos grupos mais famosos da década de 80.

A apresentação acontecerá no dia 14 de dezembro, no Armazém Convention. Canções como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life", "Romeo and Juliet" e muitas outras serão interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz), Primiano Dibiase (teclados), Steve Walters (baixo) e Alex Polifrone (bateria).

>>> Bruno Mars quase brasileiro? Deputado propõe atitude surpreendente

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 30 de outubro, a partir das 9h, nas lojas do Pida do Shopping Paralela, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 3º piso do Shopping da Bahia ou através do site Bora Tickets. O evento contará com Arena, Camarote, Lounge e Mesas.