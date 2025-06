Edição 2025 do ‘São João Sinfônico’ esgota ingressos

O evento fará uma homenagem a Geraldo Azevedo - Foto: Divulgação

Para celebrar os 80 anos de vida do cantor e compositor nordestino Geraldo Azevedo, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) presta, neste sábado, 7, uma homenagem à sua trajetória artística e musical, no seu já tradicional concerto São João Sinfônico.

O concerto acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 19h. Sob regência de Carlos Prazeres e participação do sanfoneiro Marcelo Caldi (além do homenageado), a apresentação promete ser um encontro entre o popular e a música sinfônica. No repertório, clássicos do São João e sucessos que marcaram a carreira de Geraldo Azevedo. O público pode esperar os clássicos do compositor: Moça Bonita, Dia Branco e Dona da Minha Cabeça, entre outros.

Segundo o maestro e diretor artístico da Osba, Carlos Prazeres, a seleção foi pensada para conciliar o erudito e o pop. “Gosto de pensar o repertório como uma conversa com o público, um encontro. Tento equilibrar o erudito e o popular, o consagrado e o novo. Nesse caso específico, a ideia era criar pontes e o repertório reflete isso. Vamos de Sibelius a Geraldo de Azevedo”, conta.

A homenagem, de acordo com Prazeres, é uma maneira de reconhecer a importância de Geraldo Azevedo para a música brasileira e a cultura nordestina. Ele afirma que o cantor é uma referência musical no Brasil.

Geraldo Azevedo, por sua vez, sente-se comovido por ser o alvo da homenagem: “É como olhar para o caminho percorrido com gratidão e celebrar, junto ao público, essa travessia feita com tanto amor. E fazer isso na Concha Acústica, em Salvador, uma cidade tão viva, tão cheia de afeto, tem um simbolismo especial. Abrir minha agenda junina de 2025 com esse concerto é uma grande alegria”, comenta.

São João da Osba

Iniciado no ano de 2017, o São João Sinfônico da OSBA já faz parte do calendário junino de Salvador. Desde sua origem, o evento já foi realizado em teatros e bibliotecas da cidade. Hoje, dada a sua magnitude e proporção, a Concha Acústica passou a sediar o evento.

A cada ano, o concerto costuma homenagear grandes nomes da música brasileira. Artistas como Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Mariana Aydar e Lívia Mattos são alguns dos nomes homenageados pela Osba.

Essa edição promete trazer uma novidade: é a primeira vez que o homenageado se apresenta em conjunto com a Osba. O sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi esteve presente em todas as edições do São João Sinfônico e garante que a noite de sábado será muito emocionante.

“É um repertório muito lindo, certamente o público vai se comover, vai chorar, vai cantar junto, vai se divertir e vai se animar. Teremos um pico de emoção”, ele declara.

Prazeres compartilha do mesmo pensamento. “Pode esperar emoção e beleza em um repertório que percorre canções intimistas como Dia Branco, até animadas como Frevo Mulher. Quero que o público saia tocado, inspirado e transformado. Que sinta que a música sinfônica pode dialogar com tudo – com o Brasil, com o presente, com a vida real”, o maestro expressa.

Trajetória de sucesso

Nascido em Pernambuco, na cidade de Petrolina, à beira do Rio São Francisco, Geraldo Azevedo completou, em janeiro deste ano, 80 anos de idade. Com um tino musical que começou na infância, o violonista, cantor e compositor é considerado um grande nome da Música Popular Brasileira (MPB).

Sua trajetória, marcada por disseminar a cultura nordestina para o Brasil e o mundo, é, inclusive, tema do documentário Geraldo Azevedo - sobre o sertão o destino. O longa, que ainda não tem data de lançamento, conta com roteiro de Gabriela Azevedo, filha do cantor, e direção de Alessandro Guedes.

Sua discografia é composta por diversos álbuns, entre trabalhos solos e parcerias de sucesso. O artista celebrou, em 2022, 50 anos de carreira discográfica pelo lançamento, em 1972, do seu primeiro álbum de estúdio, Quadrafônico. Lançado em parceria com Alceu Valença, o álbum foi a estreia dos dois artistas no mercado fonográfico brasileiro.

No entanto, foi em 1977, com o lançamento do seu primeiro álbum solo, Geraldo Azevedo, que o cantor começou a se consolidar como um nome de sucesso para o cenário musical brasileiro. Dentre os hits, as músicas Caravana, Barcarola do São Francisco e Em Copacabana atravessam gerações fazendo sucesso até os dias de hoje.