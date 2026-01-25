Menu
OUÇA!

Em dia de Ba-Vi, Daniela Mercury lança música especial para o Vitória

Daniela revelou a novidade nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/01/2026 - 17:20 h
A cantora Daniela Mercury, dona da música que originou a versão ‘Quem manda nessa cidade’, cantada pela torcida do Vitória, surpreendeu com mais uma adaptação neste domingo, 25, dia de clássico contra o Bahia.

A artista transformou a música ‘É Terreiro’ em uma versão especial que representa o Leão da Barra. “Alô, minha torcida do Vitória, música nova para a gente botar o nosso time para ganhar, para a gente vencer”, disse Daniela em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ouça a música:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Daniela Mercury (@danielamercury)

Primeiro Ba-Vi do ano

O primeiro Ba-Vi de 2026 acontece neste domingo, 25, às 16h no estádio Barradão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

O jogo é a 505ª edição do clássico baiano, que deve contar com ambas equipes utilizando força total, além disso, a partida terá uma operação especial de transporte para maior segurança dos torcedores.

Tags:

daniela mercury vitória

