Era mentira! Equipe de Simaria nega mudança para casa de Simone Mendes

Simaria continua morando em seu endereço habitual e está bem de saúde - Foto: Reprodução/Instagram/@simoneesimaria

Após rumores de que Simaria Mendes teria se mudado para a casa da irmã Simone, no Alphaville, em São Paulo, devido a problemas de saúde, começarem a circular nas redes sociais, a equipe da artista veio a público para desmentir a informação. Segundo sua assessoria, a cantora continua morando em seu endereço habitual e está bem de saúde.

A informação surgiu quando o programa Fofocalizando, do SBT, afirmou que a ex-Coleguinha estaria enfrentando uma depressão e, por isso, teria ido morar com Simone junto com os filhos, para se recuperar.

No entanto, a equipe de Simaria informou que isso não passa de fofoca e, durante uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, garantiu que a cantora está bem de saúde, planejando seu retorno aos palcos. Quanto à dupla morar junto, os assessores disseram que isso não acontece há um tempo.

"Simaria está ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento [do novo projeto] Cada uma sempre teve a sua casa. Simaria segue morando no mesmo condomínio e a Simone, no mesmo condomínio que morava", afirmou a equipe.

As irmãs, que andam mais discretas nas redes sociais, não comentaram o assunto até agora. O último momento público delas juntas foi em um show em Goiânia, onde Simaria fez uma surpresa pra Simone.