Esses CDs antigos podem custar até R$ 5 mil; veja lista

CDs raros podem custar mais de R$ 4 mil reais; veja o ranking - Foto: Pexels \ Reprodução

O mercado de CDs antigos segue aquecido e surpreende colecionadores e fãs. O Portal A TARDE realizou uma pesquisa em sites de vendas online e encontrou valores que chegam a quase R$ 5 mil. Confira a seguir uma lista com alguns dos CDs mais caros disponíveis atualmente, do mais acessível ao mais valioso:

Paulo Ricardo - Sem Limite, 30 Sucessos

Valor: R$ 249 (Mercado Livre)

Lançado em 2001, este álbum reúne 30 faixas que marcaram a carreira solo de Paulo Ricardo, além de sucessos do tempo em que liderava a banda RPM. Distribuído em dois CDs, o trabalho também pode ser encontrado em algumas plataformas de streaming.

Paulo Ricardo é cantor, compositor e multi-instrumentista, conhecido principalmente como vocalista da banda RPM, um dos grandes nomes do rock brasileiro dos anos 1980.

Paulo Ricardo - Sem Limite, 30 Sucessos | Foto: Print

Raça Negra Vol. 2 (1992)

Valor: R$ 250 (Mercado Livre)

O álbum, lançado em 1992, consolidou a trajetória do Raça Negra como um dos grupos mais populares do pagode romântico brasileiro. Inclui sucessos que ajudaram a definir o estilo do grupo na década de 1990.

Formado em 1983, o Raça Negra é uma das bandas mais influentes do samba e pagode no Brasil, conhecida por hits como "Cheia de Manias" e "Cigana".

Raça Negra Vol. 2 (1992) | Foto: Print

Raça Negra canta Jovem Guarda – Ao Vivo

Valor: R$ 395 (Mercado Livre)

Este projeto ao vivo é uma homenagem à Jovem Guarda, movimento musical brasileiro dos anos 1960. O grupo interpreta clássicos de artistas como Roberto Carlos e Erasmo Carlos, com arranjos no estilo característico do Raça Negra.

A banda, liderada por Luiz Carlos, é um dos maiores fenômenos da música popular brasileira, ultrapassando gerações com sucessos românticos.

Raça Negra canta Jovem Guarda – Ao Vivo | Foto: Print

Korn Unplugged - MTV

Valor: R$ 828 (Amazon)

Lançado em 2007, este álbum apresenta a banda norte-americana Korn em uma versão acústica, parte da série MTV Unplugged. O projeto inclui participações especiais de Amy Lee, do Evanescence, e Robert Smith, do The Cure.

Korn é uma banda de nu metal formada em 1993, considerada pioneira do gênero, com uma carreira marcada por sonoridade agressiva e letras introspectivas.

Korn Unplugged - MTV | Foto: Print

Michael Jackson - The Medleys

Valor: R$ 4.900 (Shopee)

Este CD é uma compilação rara de medleys com alguns dos maiores sucessos de Michael Jackson, voltada principalmente para colecionadores. Não é um lançamento oficial da gravadora, o que aumenta sua raridade e valor de mercado.

Michael Jackson foi um dos artistas mais influentes da música mundial, conhecido como o "Rei do Pop". Sua carreira inclui álbuns icônicos como "Thriller" e "Bad", que venderam milhões de cópias em todo o mundo.