Ex-The Voice, Letícia confirma força do canto em show no Gamboa

Cantora baiana Leticia faz o show 'Campos do Meu Ser' no Teatro Gamboa - Foto: Ligia Rizério / Divulgação

Natural de Itapuã, "bairro-poema" de Salvador, a cantora Letícia traz em sua musicalidade a herança de quem cresceu ouvindo grandes nomes da música brasileira e nordestina, somados a uma sensibilidade própria que vem conquistando cada vez mais espaço na cena musical.

Depois de ganhar projeção nacional, quando participou do programa The Voice Brasil (Rede Globo), em 2021, chamando a atenção de Carlinhos Brown, que convidou, ao vivo, a jovem, então com 17 anos, para integrar sua banda.

Seguindo carreira solo, Letícia, que se firma como uma das vozes promissoras da nova geração, vem fazendo diversas apresentações no estado e, neste domingo (28), sobe ao palco do Teatro Gamboa com o show 'Campos do Meu Ser'.

Nesta performance inédita, Letícia volta a trazer um repertório refinado de música brasileira em uma atmosfera "mais intimista, poética e potente, explorando as possibilidades que só um teatro pode oferecer", segundo a própria artista.

Com interpretações definidas pela cantora como "viscerais", releituras das composições próprias – sim, ela também é compositora inspirada – e arranjos que ampliam as cores do EP que lançou no ano passado, o espetáculo foi pensado, de acordo com Letícia, para ser "um mergulho sensível nos meus campos internos – e, ao mesmo tempo, no de cada espectador, um encontro entre música, palavra e emoção".

Conquistas

Após a estreia para o grande público logo em grande escala no The Voice Brasil, Leticia acumula conquistas. Foi finalista do Festival Educadora FM 2024, com a canção autoral 'Da Minha Janela'; se apresentou em importantes palcos de Salvador – como no Colaboraê, pelo Selo Educadora Independente –, além de lançar parcerias marcantes, como a música Luz do Meu Sertão, em dueto com o virtuoso sanfoneiro Mestrinho.

Em 2024, a cantora lançou o primeiro EP autoral, também intitulado 'Campos do Meu Ser', disponível em todas as plataformas digitais. Com sete faixas, o trabalho apresenta um universo sonoro plural, que vai do ijexá ao samba-bossa, dialogando com a nova MPB e nuances de blues. "Cada canção é um convite à escuta íntima, carregada de poesia e verdade", diz a artista.