VEM AÍ
Forró Panela: evento vai celebrar 28 anos com atrações de peso
Festa acontece no dia 31 de maio no interior da Bahia
Por Edvaldo Sales
| Atualizada em
O tradicional Forró Panela, que acontece em Santo Estêvão, no interior da Bahia, vai retornar no dia 31 de maio, a partir das 13h, para celebrar 28 anos com muito arrasta-pé, animação e cultura nordestina.
A organização do evento promete uma tarde especial com forró, reencontro de amigos, ambiente típico nordestino e atrações que prometem não deixar ninguém parado, como Os Falcões e Galeguinho.
Leia Também:
Atrações confirmadas:
- Os Falcões
- Pau na Muleira
- Brenno Oliveira
- Galeguinho
- Encontro de Sanfoneiros
O Forró Panela 2026 acontece no Rancho Panela.