Sufotur e MP-BA alinham controle de cachês e contratações para o São João

Com o objetivo de fortalecer ainda mais a transparência sobre os recursos investidos pelo Governo do Estado nos municípios durante o São João da Bahia, o superintendente da Sufotur, Gustavo Stelitano, se reuniu com o procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, no Ministério Público da Bahia (MP-BA). O encontro também contou com as presenças da procuradora-geral de Justiça adjunta, Norma Angélica Cavalcanti, e da promotora de Justiça Rita Tourinho.

Durante a conversa, foi alinhada a alimentação do Portal da Transparência do MP-BA com informações referentes às contratações realizadas pela Sufotur, especialmente no âmbito dos festejos juninos. A pauta da reunião incluiu a discussão sobre cachês artísticos, valores das futuras contratações para o São João da Bahia, repasses realizados por meio de emendas parlamentares e outros dados ligados à execução dos eventos no estado.

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Outro ponto exaltado no encontro foi a reserva de 25% para a contratação de artistas locais. A medida busca valorizar os talentos da Bahia, os ritmos tradicionais do forró pé de serra e a cultura popular, elementos que fazem do São João a maior manifestação cultural do estado.

Para Gustavo Stelitano, o diálogo com o Ministério Público reforça o compromisso da Sufotur com uma gestão transparente, responsável e focada no interesse público.

“O São João da Bahia é uma das maiores festas populares do nosso estado e envolve investimentos importantes para fortalecer a cultura, movimentar a economia e valorizar os artistas baianos. Por isso, é fundamental que todas as informações estejam disponíveis com clareza, garantindo transparência e controle social”, destacou.

A convite do procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, Gustavo Stelitano também aproveitou a agenda para conhecer o Compor (Centro de Autocomposição e Construção de Consensos do MP-BA), uma iniciativa voltada à construção de soluções por meio do diálogo, da mediação e do entendimento coletivo.

Ao final, o superintendente ressaltou a importância da atuação do Ministério Público na fiscalização da lei e no controle responsável da gestão pública.

“Tenho um carinho enorme pelo trabalho desempenhado pelo Ministério Público, sempre associado ao compromisso com a fiscalização, o equilíbrio institucional e a transparência. Essa atuação fortalece as instituições e contribui diretamente para uma administração mais séria e comprometida com a sociedade”, afirmou Gustavo Stelitano.