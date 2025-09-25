Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM

Gal Costa será homenageada no Palco A Tarde FM

Homenagem acontece no próximo sábado, 27

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/09/2025 - 11:22 h
Gal Costa
Gal Costa -

A homenageada do Palco A Tarde FM do próximo sábado, 27, será Gal Costa (1945-2022), uma das mais potentes vozes da música brasileira de todos os tempos.

Se estivesse viva, a soteropolitana completaria 80 anos nesta semana e, por isso, o programa será dedicado a ela e contará com uma seleção dos maiores sucessos de sua carreira.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No setlist, hinos como ‘Chuva de Prata’, ‘Folhetim’, ‘Azul’, ‘Vapor Barato’ e ‘Quando Você Olha Pra Ela’.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site da rádio.

Palco A Tarde FM
Palco A Tarde FM | Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gal costa Palco A Tarde FM

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gal Costa
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Gal Costa
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Gal Costa
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Gal Costa
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x