HOMENAGEM
Gal Costa será homenageada no Palco A Tarde FM
Homenagem acontece no próximo sábado, 27
Por Edvaldo Sales
A homenageada do Palco A Tarde FM do próximo sábado, 27, será Gal Costa (1945-2022), uma das mais potentes vozes da música brasileira de todos os tempos.
Se estivesse viva, a soteropolitana completaria 80 anos nesta semana e, por isso, o programa será dedicado a ela e contará com uma seleção dos maiores sucessos de sua carreira.
No setlist, hinos como ‘Chuva de Prata’, ‘Folhetim’, ‘Azul’, ‘Vapor Barato’ e ‘Quando Você Olha Pra Ela’.
O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site da rádio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes