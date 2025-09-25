Gal Costa será homenageada no Palco A Tarde FM

Gal Costa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A homenageada do Palco A Tarde FM do próximo sábado, 27, será Gal Costa (1945-2022), uma das mais potentes vozes da música brasileira de todos os tempos.

Se estivesse viva, a soteropolitana completaria 80 anos nesta semana e, por isso, o programa será dedicado a ela e contará com uma seleção dos maiores sucessos de sua carreira.

No setlist, hinos como ‘Chuva de Prata’, ‘Folhetim’, ‘Azul’, ‘Vapor Barato’ e ‘Quando Você Olha Pra Ela’.

O Palco A Tarde FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site da rádio.