VÍDEO

Ivete Sangalo expulsa homem de show após briga: “Não se cria”

Cantora interrompeu o show quando percebeu a briga

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/09/2025 - 9:23 h
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo -

A cantora Ivete Sangalo tomou uma atitude drástica durante um show em celebração ao 413º aniversário de São Luís, no Maranhão, no último domingo, 7. Durante a apresentação, elaviu uma briga que estava acontecendo perto do palco e decidiu agir.

“Tá brigando é? Em show meu ninguém se cria não, viu, painho? Então, você já está avisado. Avisamos educadamente uma vez, na segunda vez eu não aviso”, disparou. Ivete foi aplaudida pela atitude.

A artista seguiu: “Eu só mando um sinal, uma piscada de olho pro pessoal da polícia. Já faço meu código, meu código morse […] Deixe de valentia. Tá muito doido essa peste. [...] Cachaça é uma desgraça né? Adiante seu lado viu, painho”.

O homem apontado como causador da confusão acabou deixando o local sob vaias do público, enquanto a cantora seguiu com a apresentação. “Saiu discretamente de Gotham City. Se eu ativar a mulher gato em mim, ele tá fudido”, completou Ivete.

Veja o momento:

