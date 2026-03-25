Jay-Z rompe o silêncio sobre acusação de estupro a garota de 13 anos

Suposto estupro teria acontecido em Nova York nos anos 2000 - Foto: AFP

O rapper Jay-Z rompeu o silêncio e falou primeira vez sobre a acusação de estupro contra uma menina de 13 anos. A denúncia foi incluída no processo que analisa os supostos crimes sexuais de Sean Combs, também conhecido como P. Diddy.

“Essa merda me desgastou muito. Eu fiquei com raiva. Não ficava com tanta raiva assim havia muito tempo, uma raiva incontrolável”, disse o marido de Beyoncé em entrevista à edição americana da revista GQ.

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Jay-Z disse que, antes de acusar alguém, é importante ter certeza. “Você não faz isso com alguém — é o tipo de coisa que você precisa ter muita certeza. Costumava ser assim. Você tinha que ter muita certeza antes de acusar alguém desse tipo de coisa. Especialmente uma pessoa como eu”, continuou.

Primeiro de tudo, não é verdade. E a verdade, no fim das contas, ainda prevalece. Jay-Z - rapper

Segundo o Tony Buzbee, advogado que protocolou a ação contra Jay-Z, o suposto abuso teria acontecido em uma das festas do MTV Video Music Awards em Nova York nos anos 2000.

Hoje maior de idade, a mulher, que não teve sua identidade revelada, afirmou que, após tomar uma bebida no evento, sentiu tontura e ficou inconsciente, momento no qual teria sido violentada sexualmente pelos dois cantores.

A suposta vítima retirou o processo contra Jay-Z e disse que foi Buzbee, seu representante legal, que a fez seguir com a história. O cantor, por sua vez, entrou com uma ação contra a mulher, mas o processo foi arquivado.

Impacto na família

Na entrevista, Jay-Z também falou sobre o impacto da denúncia em sua família, que recebeu a notícia durante o evento de lançamento do filme ‘Mufasa’, estrelado por sua filha Blue Ivy, de 14 anos.

Jay explicou que conversou com a mulher, Beyoncé, e com os filhos. O artista falou que a mais velha o surpreendeu com um gesto de apoio.

“A Blue tem uma camisa com o nome Jay-Z nas costas. Ela vestiu um dia. Ela foi para a escola com a camisa do Jay”, contou. “Eu fiquei num canto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sério. Ter isso não tem preço”, completou.