Jovem cantora da Chapada Diamantina, Mirceia Jordana estreia em álbum

A cantora e compositora baiana Mirceia Jordana - Foto: Divulgação

Conforto, tranquilidade e liberdade são algumas das sensações que a cantora e compositora baiana Mirceia Jordana, 25 anos, busca despertar nos ouvintes de À Vontade, seu álbum de estreia, lançado na última semana de abril. Com oito faixas autorais, o trabalho traz como eixo central o amor em suas múltiplas formas e as complexidades das conexões humanas.

Dentre as influências rítmicas estão a MPB, a música percussiva de origem afro-baiana e afro-caribenha. Também estão presentes no álbum ritmos como xote, samba-reggae, pop, samba de roda e bolero.

Apesar de ter lançado o álbum somente em 2025, as canções foram compostas pela artista em diferentes épocas de sua vida, entre os anos de 2019 e 2024.

À Vontade é um álbum inteiramente autoral e marca uma grande realização para a artista, pois, apesar de nunca ter tido dúvidas quanto à sua vocação como cantora, ela não imaginava seguir carreira também como compositora.

“Eu comecei a compor novinha, só que não tinha muita pretensão de ser compositora e cantora das minhas músicas. Eu gostava muito de cantar canções de outras pessoas, mas não achava que as minhas eram tão interessantes para eu cantar”, aponta Mirceia.

Vontade coletiva

A cantora, que atualmente reside em Salvador, explica que, ao retornar para Iraquara, sua cidade natal, durante o período de isolamento causado pela pandemia de COVID-19, passou a retomar alguns hábitos – entre eles o de escrever suas canções.

“Eu retomei o hábito da escrita, que foi importantíssimo, e, no mesmo período, estavam rolando muitos festivais online, então eu aproveitei e participei de alguns. As minhas músicas foram muito bem recebidas e eu fiquei surpresa”, explica Mirceia.

Com o bom desempenho de suas músicas autorais em festivais, a artista passou a reconhecer seu potencial como compositora. Foi nesse período que algumas das faixas do álbum agora lançado começaram a tomar forma.

“Eram festivais de grande porte, e eu era selecionada com minhas composições. Foi quando percebi que havia potencial ali e decidi investir. A partir disso, passei a levar o ato de compor mais a sério”, afirma a compositora.

Segundo a artista, além dela, um dos grandes responsáveis pela execução do projeto foi o produtor musical Thiagu (sim, é com ‘u’, mesmo) Machado, que, além de produtor, atuou também como violonista e guitarrista do disco. Além disso, Machado também assina a mixagem, a masterização e os arranjos, estes criados com o baixista Joaquim Izaias e com a própria Mirceia Jordana.

O produtor também foi responsável por indicar boa parte dos artistas que colaboraram com o álbum.

Além dos artistas acima citados, o álbum conta com a flauta transversal de Clara Solano, a sanfona de Márcio Melgaço, além de Uirá Nogueira na bateria e zabumba. Joaquim, além de ser responsável por alguns dos arranjos, também contribuiu com as levadas do baixo elétrico.

Para a cantora, a participação de cada artista foi fundamental para o resultado final do projeto. “Foram arranjos coletivos, porque cada músico vinha com uma proposta de instrumentação, de execução do seu instrumento, que mudava todo o andamento do arranjo. E aí a gente ia somando e acrescentando camadas ao trabalho do outro. O pessoal abraçou o projeto do álbum de uma forma bem especial”, explica Mirceia.

Um álbum ondulatório

Mirceia explica que o título do álbum se relaciona bastante com a forma confortável com que ele foi construído e que conversa muito com sua própria personalidade.

“Quando eu tô me sentindo à vontade, eu fico tão espontânea, tão mais artística. Então, sou eu invocando esse sentimento mesmo de conforto, tranquilidade e liberdade de expressão. E convido o ouvinte também para isso”, diz Mirceia.

A ordem das oito faixas que compõem o álbum contou com a curadoria da própria artista, que queria transmitir ao público uma ideia de sentimentos ondulatórios.

“É um álbum que não é longo, mas eu gostaria que fosse realmente algo que o ouvinte acessasse o sentimento ondulatório, para que não ficasse só num pico de ânimo e depois um pico de desânimo. Então, a gente fez esse processo de criar uma obra que trabalha essa dinâmica”, explica a cantora.

No disco, Mirceia convida o ouvinte para uma experiência sobre diferentes formas de amar: o amor através do encantamento, o flerte, o amor-próprio, o amor às palavras, o amor que surge através de uma projeção e até mesmo o amor pela própria vida. “Eu falo bastante de amor, mas falo sobre outras coisas também. Então, é um álbum que acho que vai abraçar diferentes públicos e em diferentes épocas da vida do ouvinte. É um álbum interessante e bem dançante” , afirma a cantora.

A artista, que participou diretamente de todo o processo de produção do novo álbum, explica que a falta de tempo e de recursos não possibilitou a realização de um show de lançamento para À Vontade, mas não esconde o desejo de que isso ocorra ainda em 2025.

“Eu pretendo fazer um show de lançamento do álbum com banda, toda a equipe do álbum e com equipe de produção, lá para julho. Essa é a minha pretensão”, avisa.

Apesar de ainda não ter acontecido o show de lançamento, a artista reforça a importância de o público consumir um trabalho feito com muita dedicação por todos os envolvidos.

“É um trabalho novo, autoral, uma proposta nova, com identidade, com autenticidade, com criatividade. Eu considero realmente as músicas muito bonitas. Acho que são músicas que, se a pessoa acessar o coração do cantor, vão tocá-la”, conclui a artista.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.