JV30: Jorge Vercillo emociona fãs em show na Concha Acústica

Jorge Vercillo emociona fãs em show na Concha - Foto: Muriel Coelho

A noite do dia 3 de maio foi de emoção e celebração na Concha Acústica do TCA. Jorge Vercillo reuniu uma multidão para comemorar três décadas de carreira com o show da turnê “JV30”. A apresentação percorreu diferentes fases de sua trajetória musical, mesclando clássicos como Monalisa e Ela Une Todas as Coisas com canções mais recentes, todas recebidas com entusiasmo pelo público.

Durante a performance, o artista surpreendeu os fãs ao descer do palco para cumprimentá-los de perto, criando um momento de pura conexão. Em entrevista ao Portal A TARDE, Vercillo comentou sobre sua relação com Salvador e o Nordeste: “Tenho uma identificação muito grande com o público, com a cultura, com a música. A Concha marcou minha carreira, por isso gravamos o audiovisual do JV30 aqui. Me sinto em casa”.

Laços de afeto entre gerações



Entre os fãs, uma história chamou atenção: a da pequena Sofia Simões, de 10 anos, que foi ao show ao lado da mãe, Gleice Simões, 49. “Desde os dois anos ela canta Jorge Vercillo, sempre amou MPB”, contou Gleice. “Ele faz parte da playlist da nossa vida. Ontem fiz 25 anos de casada e hoje vim com minha filha para esse momento especial”. Emocionada, Sofia revelou: “Minha música favorita é Meia Lua Inteira. Estou muito feliz e ansiosa por esse show”.