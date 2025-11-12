Lauana Prado viraliza após “crise de ciúmes” com a noiva em show

Enquanto se apresentava, Lauana notou que Tati, sentada próxima ao palco, usava um vestido curto - Foto: Reprodução | Instagram

Um momento inusitado entre Lauana Prado e sua noiva, a influenciadora Tati Dias, virou assunto nas redes sociais neste fim de semana. Durante um show da cantora sertaneja, a interação do casal chamou a atenção do público e rapidamente viralizou.

Enquanto se apresentava, Lauana notou que Tati, sentada próxima ao palco, usava uma roupa mais curta. O olhar da artista, interpretado pelos fãs como uma reação de ciúmes, foi suficiente para incendiar os comentários nas redes sociais.

Em seguida, um membro da equipe da cantora entregou um roupão para que Tati colocasse sobre o colo, gesto que foi captado pelas câmeras e compartilhado por fãs e páginas de entretenimento.

Muitos internautas acharam a cena divertida, enquanto outros interpretaram o episódio como um momento de ciúmes em público. Apesar das especulações, o clima entre o casal parecia leve, e ambas seguiram o show trocando sorrisos.