MÚSICA
VIRALIZOU

Léo Santana surpreende fãs e faz apresentação em bar de Salvador

Cantor participou da gravação do videoclipe de uma música de Diggo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/01/2026 - 17:40 h | Atualizada em 25/01/2026 - 17:52



O cantor Léo Santana surpreendeu o público ao aparecer e fazer uma apresentação no Bar do Léo, no bairro da Saúde, em Salvador, neste domingo, 25. O artista foi ao local para participar da gravação do videoclipe de ‘Hipnotiza’, nova música de Diggo.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram Léo chegando ao bar e sendo abordado por diversos fãs e logo depois colocando o público para dançar.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

A música é uma das apostas de Diggo para o Carnaval 2026. A canção é um dos hits do verão baiano deste ano e uma das concorrentes ao título de música do Carnaval.

Diggo é autor de outros hits que já marcaram a folia em Salvador, entre eles o ‘Naipe Original’, de Léo Santana, e ‘Aposta’, trabalho de Tony Salles. Além delas, Diggo participou da composição de músicas do Timbalada e de Claudia Leitte, entre outros nomes.

Diggo Leo Santana

