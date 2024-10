Marca paga R$ 20 mil para fãs verem shows internacionais no Brasil

Alguns dos ingressos é para show de Bruno Mars - Foto: Reprodução | Instagram

Ser fã não é para qualquer um. Além de amar muito um artista, o fã sabe sobre a trajetória dele ou dela, entre outras particularidades e peculiaridades. Por isso, a Budweiser quer oficializar essa dedicação.



A marca está buscando ‘Fãs Profissionais’ para participar junto com a marca de uma temporada de shows internacionais. Quem for escolhido receberá um pagamento de R$ 20 mil para cobrir as apresentações de Bruno Mars, Lenny Kravitz e Paul McCartney.

Os benefícios incluem ingresso para os shows, hospedagem, alimentação e transporte para os eventos.

O processo terá etapas de dinâmicas de grupo e entrevista com executivos da marca e com profissionais de RH. Para participar, basta realizar um cadastro no site do ‘Fã Profissional’.

Depois disso, é necessário ler atentamente o e-mail de confirmação com os detalhes sobre a seleção presencial, que acontecerá no dia 5 de outubro, a partir das 8h, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

A seletiva será realizada por ordem de chegada e sujeita a um limite de duas mil pessoas. Após isso, os selecionados serão escolhidos.

A Budweiser salienta que para ter um bom desempenho é necessário apenas ser quem você é, um fã raíz de música.