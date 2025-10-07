Menu
MÚSICA
SERTÃO E MAR

Mateus Tranzilo estreia com canção que celebra o amor e a Bahia

Conheça Mateus Tranzilo, o baiano que transforma amor em trilha sonora

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

07/10/2025 - 23:13 h
O cantor e compositor Mateus Tranzilo
O cantor e compositor Mateus Tranzilo

Do sertão de Maracás às ondas do litoral soteropolitano, o cantor e compositor Mateus Tranzilo estreia oficialmente na música com a faixa “Arrumar Você”, já disponível em todas as plataformas digitais.

A canção marca o início de uma série de lançamentos que o artista prepara até o verão. Inspirado pelo mar, pelo amor e pelas lembranças do interior, Mateus entrega uma composição que mistura poesia e leveza, com o toque urbano de Salvador e o sotaque afetivo do sertão.

“‘Arrumar Você’ fala sobre alguém que chega para te ajudar a se organizar por dentro, sem promessas vazias nem dramas”, explica o cantor, que faz referência direta à canção “Zero”, de Liniker, uma de suas inspirações.

A produção musical é assinada por Filipe Pires e Mateus Aragão, da PiratasF&M, e traz um arranjo que une o batuque da capital com as toadas do interior. “Ela tem uma sonoridade que lembra Salvador, que lembra o mar, mas também carrega o sertão. É o encontro dos meus dois mundos”, define o artista.

“Começo com uma música que nasce no mar e caminha rumo ao sertão. É um retorno simbólico, de quem quer cantar as origens e também o agora”, reflete o artista de 24 anos.

E, no centro dessa travessia, está o amor. “Acredito fielmente que amar é também se conhecer. Não é a única forma de contar essa história, mas talvez a que mais me interessa neste momento”, conclui Tranzilo.

