Morre Tuca de Moraes, criador do Troféu Caymmi

Tuca Moraes - Foto: Reprodução

O produtor musical Tuca de Moraes, conhecido por ser o criador do Troféu Caymmi, faleceu aos 72 anos na noite de quinta-feira, 21, em Itabuna, no sul da Bahia. A premiação, idealizada por ele, destaca os principais nomes da música baiana e é um marco cultural no estado.

Tuca estava internado devido a uma pneumonia e foi entubado no último dia 14, segundo informações confirmadas pela família. Ele já havia enfrentado diversas internações anteriores por problemas pulmonares e, recentemente, passou por uma traqueostomia, procedimento que cria uma abertura na traqueia para facilitar a respiração.

O enterro será realizado no sábado, 23, às 11h45, no Bosque da Paz, em Salvador.