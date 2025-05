Ney Matogrosso é o destaque do Palco A Tarde FM - Foto: Divulgação

Aos 83 anos, ele ainda é sinônimo de sucesso. Ícone de uma geração e um dos maiores intérpretes da música brasileira, Ney Matogrosso é o destaque do Palco A Tarde FM deste sábado (26). O ex-integrante do Secos & Molhados continua arrastando multidões, lotando casas de show e está prestes a ganhar uma cinebiografia. No dia 1º de maio estreia "Homem com H", com Jesuíta Barbosa no papel principal.

Para celebrar mais esse marco na carreira bem-sucedida de Ney, o Palco faz uma homenagem ao artista. O programa vai ao ar às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo da rádio ou no site atardefm.com.br.