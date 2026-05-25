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Olodum lança nova música 'Andorinha' e reforça tradição nordestina

Canção conta com composição de Lazinho, Silvio Almeida e Sandoval Melodia

Redação
Por Redação
Olodum
Olodum - Foto: Divulgação

O grupo Olodum lança no dia 5 de junho o xote “Andorinha”, nova composição assinada por Lazinho, Silvio Almeida e Sandoval Melodia. A música traz uma letra marcada por temas como amor, estrada, encontros e saudade, com destaque para o refrão baseado na frase “Uma andorinha só não faz verão”.

A canção também faz referência ao próprio universo do Olodum, convidando o público a cantar junto com a banda e reforçando o espírito coletivo característico do grupo.

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Ao longo da trajetória, o Olodum acumula mais de dez músicas ligadas ao forró e às festas populares nordestinas, reforçando sua versatilidade musical e conexão com as tradições culturais da Bahia e do Nordeste.

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Entre os registros estão “Valente Nordeste”, “Oh! Luar do Sertão”, “Venha me Amar” e “Poético Olodum”. Em 1990, o grupo também levou para o Carnaval o tema “Do Nordeste do Saara ao Nordeste Brasileiro”.

A faixa integra o repertório junino do grupo e já está disponível para pre-save no site.

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Tags

música Olodum São João

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