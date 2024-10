Osba participa de JAM no MAM neste sábado

Encontro marcará também a celebração de aniversário da OSBA - Foto: Ligia Rizeiro

A Orquestra Sinfônica da Bahia será a grande atração da JAM no MAM neste sábado, 28. O grupo será responsável por abrir, às 18h, a noite musical na Praça Maestro Letieres Leite, no Solar do Unhão.

O encontro marcará também a celebração de aniversário da OSBA – que completa 42 anos no próximo dia 30 – dentro da 25ª temporada da JAM no MAM. Esta será a quinta vez que a OSBA participa da JAM no MAM, tendo marcado presença anteriormente em 2011, 2012, 2016 e 2022.

>>> Flor Gil reage a anúncio surpreendente de Gilberto Gil: "Surreal"

A apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres e solos dos músicos Itamar Assiere (piano), Alexandre Vieira (contrabaixo acústico) e Ivan Huol (bateria) na interpretação de “Suíte para orquestra de câmara e jazz piano trio”, composta pelo francês Claude Bolling em 1975. A Geleia Solar, banda base da JAM, conduzirá a jam session que acontecerá em seguida ao concerto, com a participação dos músicos da OSBA que queiram improvisar e criar a partir do repertório sugerido na hora.

Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e podem ser adquiridos na plataforma Ingresso Live.