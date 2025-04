‘Oxe é Jazz’ de abril acontece na sexta-feira e no sábado

Parque Costa Azul receberá apresentações de jazz - Foto: FT Paulo Ferreira

Em comemoração ao Dia Internacional do Jazz, celebrado em 30 de abril, o Oxe É Jazz chega à sua 21ª edição e oferece uma programação gratuita amanhã e sábado (12), no Parque Costa Azul. O evento terá apresentações de artistas nacionais e internacionais.

A abertura amanhã será às 18h30, com o Trio Cravo e Canela, que mistura samba-jazz e música brasileira. O grupo, formado por Caio Ferreira (piano), Giroux Wanziler (baixo) e Uirá Nogueira (bateria), lança seu EP de estreia e recebe como convidados a cantora Luíza Britto e o guitarrista Tarcísio Santos.

Na sequência, às 20h30, o guitarrista e curador do Oxe, Eric Assmar, divide o palco com o trio Retrofoguetes, conhecido por fundir rock, surf music e jazz e trilhas sonoras. A apresentação inclui clássicos e composições autorais.

Diante da diversidade da cena musical do jazz, o curador ressaltou os critérios utilizados na seleção dos artistas.

“O processo de curadoria é resultado de uma pesquisa constante, além de um diálogo amplo dentro do projeto e com a própria classe artística. Buscamos refletir o cenário atual do jazz, do blues e da música instrumental na Bahia e, mais especificamente, em Salvador. Procuramos montar uma programação que ofereça um panorama diverso — tanto nas propostas musicais quanto nos perfis humanos das atrações — entendendo que a música e a cultura da Bahia têm na diversidade uma de suas características mais marcantes”, afirmou.

No segundo dia do festival, no sábado (12), a cantora e compositora baiana Rachel Lessa abre a noite às 18h30 com o show de lançamento de seu segundo álbum, A Vez da Rosa. Ela será acompanhada pelo guitarrista Mou Brasil, com quem interpreta canções que dialogam com o jazz, blues, frevo e ritmos brasileiros.

“O lugar de fala reúne tudo. Todas as músicas trazem uma visão feminina da vida, da liquidez nas relações, da necessidade de conexão. O álbum fala de sentido, de união e de recomeço; fala das vozes femininas historicamente silenciadas e que, de alguma forma, neste nosso tempo, ganham espaço — a vez da rosa”, detalha Rachel.

“Os ritmos diversos do álbum e do show são o modo de transmitir esse recado. Há uma atitude meio rock’n’roll que costura tudo. Os estilos variados representam as diferentes formas de dizer: o frevo da faixa Homem de Cama e Mesa fala da intimidade do dia a dia; o blues de Tartaruga é anjo é um lamento, uma confissão; e O Semba traz a relação ancestral com tantas mulheres que vieram antes de nós”, acrescentou Rachel.

No repertório, ela destaca nomes como Viviane Mosé, Cecília Meireles, Elisa Lucinda, Adélia Prado, Cora Coralina, Nina Simone e artistas baianos como Alexandre Leão, Mateus Aleluia, BaianaSystem e Ivan Lins.

A programação se encerra com o saxofonista norte-americano Al Lazard e o grupo World Street Players, às 20h30. Segundo os organizadores do evento, o músico apresenta um repertório voltado à improvisação e à fusão de estilos.

Espaço de fusões

Criado há quatro anos, o Oxe é Jazz se consolidou como um dos principais espaços de valorização da música instrumental na capital baiana. Segundo os organizadores, mais de duas mil pessoas comparecem por noite.

“A edição do Oxe deste mês celebra essa data, com uma grade de atrações que reafirma a diversidade presente no jazz e a sua inata vocação para fusões com outras vertentes”, ponderou o curador.

Além da música, o evento também busca fortalecer a economia criativa local e fomentar o turismo cultural. A estrutura do festival inclui espaço para famílias e visa ampliar o acesso à arte na cidade.

“O projeto vem sendo muito abraçado pela classe artística e pela população, o que nos deixa imensamente felizes. Acho que o espaço público é isso: a celebração da diversidade convivendo em harmonia, com a música como elemento de união. Tenho percebido também que o Oxe tem estimulado os artistas em suas trajetórias, impulsionando a formação de novos grupos, o lançamento de trabalhos inéditos e até o surgimento de novos fãs de jazz, blues e música instrumental”, finaliza Assmar.

OXE É JAZZ / Amanhã e sábado (12), 18h30 / Parque Costa Azul / Amanhã com Trio Cravo e Canela e convidados e Eric Assmar convida Retrofoguetes /Sábado com Rachel Lessa convida Mou Brasil e Al Lazard & World Street Players / Gratuito

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.