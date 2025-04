Palco A Tarde FM faz tributo a Cazuza - Foto: Reprodução

Neste sábado, 12, o Palco A Tarde FM presta uma homenagem a um dos maiores nomes da música nacional. Revolucionário, atento aos problemas sociais de sua época e mestre na arte de compor, Cazuza e sua poesia rebelde deixaram uma marca indelével na história e na cultura do Brasil. Seu legado atravessa gerações e suas músicas continuam ecoando através de outros artistas.

No tributo ao gênio que nos deixou precocemente, nomes como Ney Matogrosso, Marina Lima, Frejat e Caetano Veloso emprestam suas vozes à obra de Cazuza e reverenciam seu talento. O "Palco A Tarde FM" vai ao ar às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo da rádio ou pelo site atardefm.com.br.

A Rádio A TARDE FM, uma das empresas do Grupo A TARDE, está no ar desde o dia 1º de dezembro de 1983, em 103,9 MHz, mas foi em 2006 que a emissora implantou o perfil de programação adotado até hoje: músicas do pop nacional e internacional e informações jornalísticas de qualidade.