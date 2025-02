Preta Gil é surpreendida pelo ex Márcio Victor: "Esperei tanto"

Preta Gil recebeu mensagem de Márcio Victor - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil foi surpreendida com um presente especial do ex-namorado. A cantora mostrou no Instagram que recebeu um buquê de rosas e uma carta de Márcio Victor, vocalista do grupo Psirico.

A artista colocou em seu perfil a declaração do cantor, que, mesmo seu ex-namorado, virou um grande amigo.

"Esperei tanto por esse momento… rezei, pedi aos meus orixás que te protegessem. Pedi a Imenaja pela sua saúde e hoje vejo você firme e forte. Que daqui pra frente sejam só boas notícias para a gente — chega de sofrimento! Te amo", disse o músico.

Ao final do seu texto para a amiga, Márcio Victor ainda prometeu visitá-la depois da agenda de trabalhos. "Depois do Carnaval, vou aí te dar um abraço e fazer aquele sambinha nosso, igual ano passado. Amo você", comentou.

Cabe lembrar a filha de Gilberto Gil, que recebeu alta do hospital nesta semana, e Márcio Victor tiveram um romance entre 2007 e 2008.