Programação do ‘Brasil Nordeste’ segue bonita até domingo

A gente que vive aqui está cansado de saber e o pessoal das outras regiões que não nos ouça, mas o melhor do Brasil está no Nordeste. Duvida? É só dar uma chegada no Brasil Nordeste – 1º Festival de Economia Popular e Solidária, que desde ontem acontece no Centro de Convenções Salvador para tirar a prova dos nove – no caso, dos nove estados que compõem a região.

No festival, há três eixos de ações para se conferir, todos muito interessantes. A primeira é a feira com produtos da Economia Popular e Solidária, a segunda são os shows com artistas renomados e a terceira são as oficinas e painéis de debate.

Atrações por dia

Na parte musical, o Brasil Nordeste não deixa por menos e oferece aos visitantes a célebre pujança artística que marca a região. Ontem o mestre paraibano Chico César abriu os trabalhos como atração principal da noite, precedido pela banda baiana Laiô e pela manifestação cultural maranhense Tambor de Crioula.

Hoje a festa prossegue com o Rixô Elétrico do guitarrista baiano Fred Menendez (17h), seguido do cantor Pedro Pondé (20h30). Entre um e outro, a Quadrilha Junina Buscapé faz uma demonstração de como se dança um baião.

A sexta-feira vai ser só alegria com Filhos de Gandhy (17), a potiguar Juliana Linhares e o astro do manguebit Otto, de Pernambuco.

“Me honra muito fazer o primeiro Festival da Economia Solidária, que tem o planejamento ecológico como um prisma. Me deixa muito feliz de ser uma coisa nordestina, porque o Nordeste é o berço desse país, e a gente representa um povo, a gente representa uma tradição, a gente representa cultura, a gente representa luta, a gente é resistência”, reivindica o músico.

“E a música nordestina é poderosíssima, é de uma representação extensa, relevante neste país. E sem Salvador, que é um berço da cultura brasileira, uma cidade de beleza e tradições, não se conta a história do Brasil. Nossa história é contada a partir da Bahia. Eu, como pernambucano, me orgulho muito de estar do lado de gente do Nordeste. O Nordeste sempre foi avançado, o Nordeste salva o país em momentos difíceis. Então é uma honra estar participando do primeiro Festival de Economia Solidária com foco na ecologia. Que felicidade de estar tocando numa cidade que eu amo muito, que é Salvador”, derrete-se Otto, sempre muito expansivo e emotivo – como todo bom nordestino.

No sábado, às 13h, vale conferir a apresentação do duo de forró Ivison Santos e Arthur Lorenzo, da Paraíba. Mais tarde, às 17h, tem Coco de Roda Babaçu (de Alagoas) e shows de Priscila Carvalho (do Maranhão, 18h30) e do forrozeiro baiano Del Feliz (20h).

O evento se despede no domingo, com show da banda mais querida da criançada de Salvador, Canela Fina, às 10h30. Já às 15h tem a cantora Clariana e às 16h, o elogiado grupo de samba de roda da Chapada Diamantina Yayá Massemba.

Brasil Nordeste – 1º Festival de Economia Popular e Solidária / Até domingo (11), das 10h às 22h, domingo até às 17h / Centro de Convenções Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio) / Entrada gratuita (sujeita à capacidade de lotação do espaço) / Retirada de ingressos via Sympla / Programação e informações: www.ecosolnordeste.com.br