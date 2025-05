Quabales transforma rua do Nordeste em palco com jam session gratuita

Evento visa possibilitar que moradores e visitantes conheçam mais da diversidade musical - Foto: Rafael Paixão | Divulgação

Hoje, a Rua Aurelino Silva, no Nordeste de Amaralina, será palco da estreia do projeto Varanda Quabales. Em sua primeira edição, o evento vai contar com uma programação bem diversificada: DJ set, seguido por um show da Quabales Banda e uma jam session. O evento visa possibilitar que moradores e visitantes conheçam mais da diversidade musical produzida na cidade, tudo isso de forma gratuita.

Idealizado pelo multi-instrumentista baiano Marivaldo Santos, fundador do projeto Quabales, o evento busca proporcionar uma experiência multissensorial ao público. “Pensei muito em levar não só as músicas autorais do Quabales, mas trazer uma roupagem mais instrumental, do jazz, e fechar com essa jam, que é uma espécie de open mic. A ideia é abrir para outros artistas, não só da comunidade”, destaca Marivaldo.

Ao lado dele está a produtora cultural Fernanda Mello, cofundadora do Quabales. Para a artista, a participação do Quabales em importantes festivais no Brasil, como o Rock in Rio, Festival de Verão e Afropunk, deram maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo projeto, mas a artista também reforça a importância de tocar no local de origem. “A gente vem aí com essa nova proposta de produzir uma coisa em casa. Dessa vez a gente tá literalmente no nosso quintal”, explica Mello.

A proposta é realizar edições mensais, e, a cada edição, a Varanda Quabales, promovida pelo selo Favellê Music, terá, nas jams, a mistura de músicos que tocam na banda Quabales com outros instrumentistas atuantes na cena de jazz, promovendo um intercâmbio musical. “A Varanda vem com o intuito criar um movimento musical e cultural, onde as pessoas se encontram e trocam músicas. A Varanda Quabales é realmente uma junção de música e cultura. Também é uma oportunidade de conhecer novos repertórios e artistas, afirma Marivaldo.

Vencendo desafios

Além de idealizador do projeto, Marivaldo Santos é também o responsável por batizar a banda e o centro cultural Quabales, ambos inspirados em um instrumento percussivo criado a partir de materiais recicláveis. No Centro Cultural Quabales, no Nordeste de Amaralina, são oferecidos cursos que aliam teoria musical à prática, com um diferencial importante: a construção de instrumentos feitos a partir de “lixo”. A proposta vai além da formação artística, estimulando a criatividade, a consciência ambiental e o desenvolvimento de jovens da comunidade.

Vivendo entre Salvador e Nova York, Marivaldo se inspirou na capital cultural norte-americana para formar o Varanda Quabales. A ideia do evento nasceu a partir das chamadas block parties, festas de rua organizadas por moradores dos bairros nova-iorquinos. A proposta, segundo ele, é unir o espírito festivo do happy hour ao calor das celebrações de rua, criando um ambiente acessível e colaborativo.

Apesar do entusiasmo e da proposta inovadora, a primeira edição do Varanda Quabales já enfrenta desafios, principalmente a falta de patrocínio. De acordo com Fernanda Mello, o desejo de realizar o evento foi maior do que os obstáculos.

“Quando a ideia surgiu, logo sentimos a necessidade de colocar em prática. Acreditamos que a Varanda tem potencial para atrair marcas e apoiadores que compartilhem do nosso propósito de beneficiar a comunidade e ampliar o acesso a esse tipo de música”, afirma.

Marivaldo Santos, idealizador do projeto, também demonstra confiança no futuro da iniciativa. Ele espera que, nas próximas edições, o evento consiga o apoio necessário para crescer ainda mais.

“Minha expectativa é que a Varanda se expanda e se torne um palco desejado por artistas locais, anônimos e consagrados. Estamos muito empenhados para fazer desta primeira edição um marco positivo”, destaca o músico.

Varanda Quabales - com Quabales Banda, DJ Set e Jam Session / Hoje, das 17h às 22h / Rua Aurelino Silva, 425-305, Nordeste de Amaralina / Grátis

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.