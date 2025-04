Rachel Reis lança novo disco e dá início a nova era de MPB com axé - Foto: Divulgação

A cantora baiana Rachel Reis lançou, nesta sexta-feira, 16, seu aguardado segundo álbum de estúdio, 'Divina Casca'. O projeto conta com 16 faixas — sendo 15 inéditas — e participações de peso como Psirico, BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência e Nêssa.

Natural de Feira de Santana, Rachel reafirma seu protagonismo na nova cena musical baiana ao explorar um repertório que transita entre samba, reggae, MPB, axé, pagodão e eletropop. Em Divina Casca, ela se debruça sobre temas como amadurecimento, vulnerabilidade, reconstrução e reinvenção pessoal e artística.

A faixa de abertura, “Casca”, sintetiza o espírito do álbum ao propor uma jornada introspectiva sobre as marcas do tempo e os processos que moldam a identidade. A música ganhou um clipe dirigido por Aline Lata, responsável também pelos visuais das demais faixas do projeto. Confira: