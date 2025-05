Residente em Salvador, mineiro Herley faz show na Sala do Coro

O cantor e compositor Herley Nunes - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Herley Nunes se apresenta pela primeira vez na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, nesta quarta-feira, 7, às 20h, com o show Desertor. A apresentação marca uma nova etapa na carreira do artista, que tem se destacado na cena musical soteropolitana com composições autorais que transitam entre a MPB alternativa e a black music.

Com participação especial do cantor Tiri, o show é baseado no EP Desertor, de estreia de Herley, lançado em 2024, e tem como eixo central a narrativa de autodescoberta do artista por meio da música. O trabalho acompanha a trajetória dele, natural do Vale do Mucuri (MG), que passou por Belém (PA) até se fixar em Salvador, onde vem desenvolvendo sua carreira.

O repertório do show também inclui o mais recente single de Herley, Calor da Bahia, lançado nas plataformas de streaming em abril. A música, que mistura pagode e trap, ganhou um videoclipe produzido em parceria com a Hitlab Records. Entre outras faixas que integram o espetáculo estão Calma, Incendeia e Encontro, composições autorais que tratam de temas como afeto, relacionamentos e vivências LGBTQIA+. “Essa canção tem uma energia solar, é vibrante e fala do verão em Salvador, mas também desse calor humano e interno que a gente sente quando se encontra”, disse o cantor.

Para o artista, uma das faixas que promete emocionar o publico é Derilição, composta durante um laboratório artístico com o coletivo Das Liliths, do qual Herley faz parte. A canção trata da autoaceitação e das dores e conquistas do reconhecimento de si enquanto pessoa LGBTQIA+. “É uma música que nasceu de um processo muito íntimo. É sobre se olhar no espelho e, pela primeira vez, não sentir vergonha”, afirma.

A participação de Tiri de Castro adiciona novas camadas ao espetáculo. Tiri, conhecido por sua pesquisa em percussão e ancestralidade, vai dividir o palco com Herley em momentos específicos, criando diálogos entre suas trajetórias e vozes. “Ter Tiri no palco é uma honra. Ele traz uma força ancestral que dialoga muito com o que proponho no show”, comenta Herley.

Partidas e pertencimentos

Herley começou a cantar aos 12 anos, inicialmente dentro do universo da música gospel. Com o tempo, distanciou-se desse repertório e passou a explorar temas mais amplos, em especial os relacionados à identidade, fé e sexualidade. O deslocamento físico – e simbólico – do artista atravessa o próprio nome do show: “Desertor” faz referência ao movimento de “abandonar” um lugar, um papel social e uma expectativa imposta.

Aos 28 anos, o cantor já tem estrada na cena local. Em 2023, participou do Novembro das Artes Negras, promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, além de ter integrado o Sofar Sounds Salvador em janeiro de 2024. Seu canal no YouTube acumula mais de 250 mil visualizações. “Cada show, cada música lançada é uma forma de ampliar minha voz e alcançar pessoas que estão vivendo experiências parecidas com as minhas. Não é só fazer música, é sobre criar conexões reais”, diz.

“Esse show é uma viagem emocional. Quem vier, vai viver comigo essa travessia de dores e alegrias, de perdas e reencontros. É um show para se emocionar e refletir”, finaliza Herley.

Herley Nunes canta “Desertor” / Amanhã, 20h / Sala do Coro do Teatro Castro Alves / R$ 20 e R$ 10 / Vendas: Sympla e bilheteria TCA

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.