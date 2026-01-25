Revoltada, Anitta “amaldiçoa” ladrões de celular em show; veja

Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Anitta se revoltou com os furtos de celulares no meio do público durante a turnê Ensaios da Anitta, realizada no Rio de Janeiro (RJ) neste domingo, 25. A artista interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar.

“Eu estou amaldiçoando a vida de cada um que veio para cá para pegar telefone. Tenho pena não. Porque quem tem dinheiro para comprar um ingresso para vir roubar celular tem dinheiro para fazer alguma coisa que preste na vida”, disparou a cantora.

Anitta decidiu falar após relatos de fãs que tiveram aparelhos furtados enquanto acompanhavam a apresentação.

A turnê Ensaios da Anitta faz parte da agenda pré-carnavalesca da cantora, que percorre diferentes cidades do país antes do Carnaval.