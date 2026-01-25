VIRALIZOU
Revoltada, Anitta “amaldiçoa” ladrões de celular em show; veja
Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar
Por Edvaldo Sales
A cantora Anitta se revoltou com os furtos de celulares no meio do público durante a turnê Ensaios da Anitta, realizada no Rio de Janeiro (RJ) neste domingo, 25. A artista interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar.
“Eu estou amaldiçoando a vida de cada um que veio para cá para pegar telefone. Tenho pena não. Porque quem tem dinheiro para comprar um ingresso para vir roubar celular tem dinheiro para fazer alguma coisa que preste na vida”, disparou a cantora.
Anitta decidiu falar após relatos de fãs que tiveram aparelhos furtados enquanto acompanhavam a apresentação.
Veja o momento:
PEGA LADRÃO! Anitta comentou sobre a segurança dos Ensaios:— Anitta Press | Fan (@AnittaPress) January 25, 2026
“Eu tô amaldiçoando a vida de cada um que veio pra cá pra pegar telefone. Tenho pena não. Porque quem tem dinheiro pra comprar um ingresso pra vir roubar celular tem dinheiro pra fazer alguma coisa que preste na vida.” pic.twitter.com/saEuM6v8eU
A turnê Ensaios da Anitta faz parte da agenda pré-carnavalesca da cantora, que percorre diferentes cidades do país antes do Carnaval.
