Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

Revoltada, Anitta “amaldiçoa” ladrões de celular em show; veja

Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/01/2026 - 20:55 h
Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar
Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar -

A cantora Anitta se revoltou com os furtos de celulares no meio do público durante a turnê Ensaios da Anitta, realizada no Rio de Janeiro (RJ) neste domingo, 25. A artista interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar.

Eu estou amaldiçoando a vida de cada um que veio para cá para pegar telefone. Tenho pena não. Porque quem tem dinheiro para comprar um ingresso para vir roubar celular tem dinheiro para fazer alguma coisa que preste na vida”, disparou a cantora.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Anitta decidiu falar após relatos de fãs que tiveram aparelhos furtados enquanto acompanhavam a apresentação.

Veja o momento:

A turnê Ensaios da Anitta faz parte da agenda pré-carnavalesca da cantora, que percorre diferentes cidades do país antes do Carnaval.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta show

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Anitta interrompeu o show para criticar quem foi com a intenção de roubar
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

x