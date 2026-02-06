Duelo de gerações do pagodão baiano: Robyssão responde sobre rivalidade

Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Um dos principais nomes do pagodão baiano, Robyssão comentou sobre a relação entre a antiga e a nova geração de artistas do gênero. Ele, que consegue transitar entre os dois pólos, negou que exista uma rivalidade entre veteranos e novatos.

“Eu acho que não tem rivalidade. Na verdade, tem algumas pessoas que ainda não se adaptaram à convivência que tem entre o pagode antigo e atual. Eles são aliados, o pagode das antigas e o pagode atual. Os artistas também, eles são amigos, são aliados, são pessoas que estão lutando por um espaço no mercado fonográfico”, afirmou o artista ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

Segundo Robyssão, quem vê essa rivalidade “são pessoas que não são do pagode, mas entre a galera do pagode não tem briga nenhuma”. “A galera é unida, faz feats juntos, tem vários artistas das antigas que fazem feat com artistas novos, artistas da atualidade”, disse.

[...] Todo mundo trabalhando no mesmo time, vestindo a mesma camisa. Tem espaço e público para todo mundo. Robyssão - cantor

Por fim, o cantor, que já chegou a ser conhecido como o ‘Rei da Putaria’ e tem hits como ‘Só as Novinhas’, ‘A Pedido Delas’ e ‘Chão Chão’, afirmou que integra tanto no grupo da antiga quanto da nova geração. “O ‘naipe baiano’ é derivado do Pagofunk, que é o ritmo que eu criei. E os novos artistas vivem me agradecendo”, completou.