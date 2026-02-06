Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RIVAIS?

Duelo de gerações do pagodão baiano: Robyssão responde sobre rivalidade

Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/02/2026 - 9:28 h | Atualizada em 06/02/2026 - 10:06

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto
Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto -

Um dos principais nomes do pagodão baiano, Robyssão comentou sobre a relação entre a antiga e a nova geração de artistas do gênero. Ele, que consegue transitar entre os dois pólos, negou que exista uma rivalidade entre veteranos e novatos.

“Eu acho que não tem rivalidade. Na verdade, tem algumas pessoas que ainda não se adaptaram à convivência que tem entre o pagode antigo e atual. Eles são aliados, o pagode das antigas e o pagode atual. Os artistas também, eles são amigos, são aliados, são pessoas que estão lutando por um espaço no mercado fonográfico”, afirmou o artista ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Robyssão, quem vê essa rivalidade “são pessoas que não são do pagode, mas entre a galera do pagode não tem briga nenhuma”. “A galera é unida, faz feats juntos, tem vários artistas das antigas que fazem feat com artistas novos, artistas da atualidade”, disse.

[...] Todo mundo trabalhando no mesmo time, vestindo a mesma camisa. Tem espaço e público para todo mundo.
Robyssão - cantor

Por fim, o cantor, que já chegou a ser conhecido como o ‘Rei da Putaria’ e tem hits como ‘Só as Novinhas’, ‘A Pedido Delas’ e ‘Chão Chão’, afirmou que integra tanto no grupo da antiga quanto da nova geração. “O ‘naipe baiano’ é derivado do Pagofunk, que é o ritmo que eu criei. E os novos artistas vivem me agradecendo”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

música Robyssão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto
Play

Lucas Pizane lança single com Majur às vésperas da Festa de Iemanjá

Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Cantor conversou com o Portal A TARDE sobre o assunto
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

x