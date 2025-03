Rodas de Samba agitam Salvador neste fim de semana; confira

A sambista Dona Salvadora - Foto: Divulgação

Expressão maior da musicalidade popular brasileira, o samba assume neste fim de semana a linha de frente das homenagens à mulher no mês dedicado à elas. Hoje e amanhã tem boas opções de samba de primeira, com grandes sambistas baianas convidadas e homenageadas.

Quem quiser se jogar já hoje, o caminho é rumo ao Santo Antônio, onde o Grupo Botequim receberá as cantoras convidadas Ju Santos e Carla Lis em sua já tradicional roda de samba das sextas-feiras, no Pátio da Igreja. Mas corre pra comprar ingresso: a meia entrada já esgotou.

Resistência

Amanhã, o samba é gratuito na aprazível Praça do Coreto, no Alto da Bela Vista de Itapuã, na roda Samba da Resistência, comandada pelo mestre Seu Régis. Ele convidou a não menos mítica Gal do Beco e Dona Salvadora, sambadeira de Taperoá, mestra da cultura popular. Só alegria, meu povo.

Roda de Samba de Março - Grupo Botequim celebra o mês da mulher com Ju Santos e Carla Lis/ Hoje, 21h / Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo / R$ 40

Samba da Resistência / Com Seu Régis, Pedrão Abib, sambistas de Itapuã e as convidadas Dona Salvadora e Gal do Beco / Amanhã, 17h / Espaço Cultural Rumo do Vento (Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã) / Gratuito