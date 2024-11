"Será uma despedida especial”, diz vocalista do Jota Quest sobre show em Salvador

Show acontece amanhã, na Concha Acústica, às 19h - Foto: Divulgação

A banda Jota Quest retorna a Salvador com a turnê comemorativa Jota25, em celebração aos 25 anos de carreira. Conhecida por seus hits que marcaram gerações, a banda revisita seu repertório em uma apresentação especial que combina tecnologia visual e um cenário retro futurista.

A turnê, que já teve mais de 150 apresentações, vem sendo descrita pelos membros do grupo como um marco importante na história do Jota Quest. O show acontece amanhã, na Concha Acústica, às 19h

Desde o início da trajetória em Belo Horizonte, nos bares e festas universitárias, a formação original do grupo se mantém, um feito raro entre bandas de longa data. Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) preservam a química que os consolidou no cenário nacional. “Manter a mesma formação é raro hoje em dia, já que a maioria dos artistas são solo ou duplas. Seguimos juntos, com mais experiência, tocamos e gravamos melhor”, comenta Flausino.

O show Jota25 celebra a longevidade e as transformações da banda que, ao longo dos anos, absorveu influências de black music, pop rock e música brasileira. Segundo Flausino, tocar em eventos como o Rock in Rio e participar de colaborações com artistas como Roberto Carlos e o produtor Nile Rodgers foram momentos de destaque na carreira. “São muitas emoções e essa turnê Jota Quest 25 é a maior que a banda já fez”, confessa.

A apresentação em Salvador será a quarta e última dessa turnê na cidade. Os integrantes revelam uma afinidade especial com o público baiano e o histórico palco da Concha Acústica. Flausino relembra o sucesso das apresentações anteriores: “Os dois primeiros shows na Concha foram surreais, e esse não vai ser diferente. Não vejo a hora de chegar”.

Em meio à turnê comemorativa, a banda lançou o álbum De Volta Ao Novo, trazendo uma série de parcerias inéditas e releituras. O disco reflete a diversidade musical e o amadurecimento do grupo, que explorou desde faixas dançantes a baladas introspectivas.

“Ele capta várias energias e tem um pouco de cada Jota Quest”, define Flausino. O trabalho dialoga com os diversos estilos que marcaram a trajetória do grupo.

O repertório da turnê é construído em torno de sucessos que marcaram diferentes fases da banda, como Fácil, O Sol e Além do Horizonte.

Cada show reúne cerca de 25 músicas, entre canções consagradas e faixas mais recentes, em uma experiência de duas horas de interação com o público. “É um show de hits. Todo show tem pelo menos 20 clássicos e as outras cinco a gente brinca, com novidades ou alguma faixa especial”, comenta o vocalista.

Para construir uma experiência audiovisual inovadora, a banda contou com uma equipe dedicada a criar um espetáculo envolvente. O cenário retro futurista e os efeitos especiais promovem uma imersão que, segundo Flausino, “é uma viagem das pessoas através da parte visual enquanto a gente canta junto com a galera”. A turnê explora as possibilidades tecnológicas sem perder a conexão com as raízes da banda.

A turnê, que já passou por estádios como Beira-Rio, Mineirão e Allianz Parque, marcou a primeira experiência do grupo em shows de grande porte como atração principal. Esse formato, segundo os integrantes, ampliou a conexão com o público e redefiniu os horizontes da banda. “Aprendemos demais e gostamos da brincadeira,” diz Flausino.

Reencontro com o novo

Após o encerramento da turnê em 2025, os músicos planejam uma pausa para descanso e retomada criativa. Será o momento de se dedicar a novos projetos e em um próximo espetáculo, mantendo a busca pelo que definem como um reencontro com o novo.

Além dos hits conhecidos, o show em Salvador também trará canções do novo álbum, como A Voz do Coração com Rael e Fique Bem com Herbert Vianna, reforçando a conexão entre o repertório recente e os clássicos. “É um álbum que busca essa fagulha necessária para apresentar novidades e ser revolucionário consigo mesmo”, afirma Flausino.

A turnê também celebra colaborações com artistas como Nando Reis, Sérgio Britto dos Titãs e Vitor Kley, evidenciando o compromisso do Jota Quest com a renovação sonora. O disco De Volta Ao Novo traz ainda releituras de faixas internacionais, como Loco Loco do argentino Emmanuel Horvilleur e O Amor É Mágico da dupla portuguesa Expensive Soul.

A Concha Acústica, palco de momentos memoráveis na carreira do Jota Quest, será o cenário da despedida da turnê em Salvador. Para Flausino, retornar a esse espaço representa um ciclo de reconhecimento e gratidão ao público local. “Salvador sempre nos recebeu com muito carinho, e essa será uma despedida especial”, declara o vocalista.

Jota Quest se despede dessa temporada com a promessa de retornar renovado, mantendo-se fiel à sua identidade e aberto a novas experimentações. A banda encerra a turnê Jota25 com a mesma paixão e energia que os levou a ser um dos ícones do pop rock brasileiro, em uma trajetória que, mesmo após 25 anos, continua a se reinventar.

Jota Quest - Jota25 / Amanhã, 18h / Concha Acústica do TCA / R$ 180 e R$ 90 / Vendas: Bilheteria Digital, Balcão Ingressos Bahia (Shopping Barra) e bilheteria TCA / Classificação - 16 anos

