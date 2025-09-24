Show gratuito vai agitar o Pelourinho neste final de semana

Pelourinho - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Largo Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador, será palco do show Samba dos Caminhos, que será apresentado pelo cantor e compositor Romero Mateus, no próximo sábado, 27, a partir das 20h.

A edição especial e gratuita celebra Ibeji, São Cosme e Damião, unindo música, fé e tradição popular em uma noite de samba, poesia e ancestralidade.

No palco, Romero comemora 14 anos de carreira e o segundo ano como cantor solo, em um espetáculo músico-teatral que mistura samba de roda, samba funk, samba reggae, samba canção, música de terreiro e black music. Além do show, será realizada a gravação do audiovisual Samba dos Caminhos.

“Este é um grande experimento repleto de amor, verdade e memórias afetivas. Cantarei sete músicas autorais do EP Caminhos, que será lançado ainda este ano, além de interpretações de artistas que admiro desde a adolescência”, afirma Romero.

A programação também contará com participações especiais, como a escritora Carolina Rocha (Dandara Suburbana), que lança em performance o livro ‘É Culpa do Diabo’, fruto de sua tese de doutorado. Na mesma noite, a autora também apresenta ‘Ebó Coletivo’, que estará disponível para venda e autógrafos.

Além disso, o público poderá acompanhar ainda contação de itãs com Mário Omar e Rick Bandeira, e a estreia da performance Bahia Angoleira, com Romero e as sambistas Jéssica Paraguaçu, Velluma Azevedo e Denise Fersan, em homenagem ao mestre Renê, fundador do grupo Acanne de Capoeira Angola.

O evento é um desdobramento do projeto Caminhos, e abre espaço para diferentes linguagens artísticas, sempre valorizando a matriz cultural afro-brasileira.