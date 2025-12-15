DOCUMENTO OFICIAL
Testamento de Raul Seixas é exposto após 36 anos; confira
A filha do artista publicou um registro do documento oficial
Por Franciely Gomes
Scarlet Seixas deu um fim aos boatos envolvendo a herança do cantor Raul Seixas e expôs o testamento deixado por ele, que faleceu em 1989. Filha do meio do artista, ela explicou que somente ela e as irmãs ficaram com os bens e direitos autorais das canções e da imagem do artista baiano.
“Eu não preciso provar nada a ninguém, mas caminho com a verdade e a transparência. Mostro este documento de 1991, em que apenas as três filhas aparecem como herdeiras legais, reconhecidas e registradas. Nenhum outro nome foi incluído ou considerado”, escreveu ela em seu perfil do Facebook.
A moça também aproveitou para rebater as acusações feitas por Ângela Affonso Costa, conhecida como Kika Seixas, alegando que ela não possui oficialmente o sobrenome do artista e não recebeu nada dele.
“Além das três filhas, a única adulta que aparece com o sobrenome Seixas nesse documento é minha mãe (Glória Vaquer Seixas). Os fatos falam por si, sem precisar de explicações”, disparou.
“E para quem não sabe: Ângela é o nome legal da Kika ... não 'Seixas'. Muita desinformação foi repetida por anos, então é importante mostrar os registros de verdade. Tudo com respeito, verdade e coração aberto”, completou.
Respeito
Scarlet também rebateu os comentários dos internautas, que chegaram a alegar que ela estava desrespeitando Kika com as exposições. Entretanto, a herdeira do “maluco beleza” garantiu que quer apenas provar a verdade publicamente.
“Não diminuo ninguém. Não foi minha intenção. Apenas mostro documentos que ficaram escondidos por muito tempo. Cada um revela quem realmente é pelas próprias atitudes, não pelas minhas palavras. A transparência sempre fala por si”, disparou.
“As músicas em que ela aparece como coautora, não tem relação com herança. Ela recebe porcentagens da composição específica, conforme o contrato editorial da época. Mas isso não dá a ela nenhum direito sobre a obra completa do meu pai, nem direito de imagem, ou participação no espólio. Os únicos herdeiros legais são as três filhas. Digo isso apenas para esclarecer, com total respeito”, concluiu.
