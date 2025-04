Tradicional roda de samba em Itapuã recebe Guiga de Ogum

Guiga de Ogum - Foto: Divulgação

Reduto histórico do samba baiano, o Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã, é tocado pelo sambista Seu Régi de Itapuã desde 1983. Sua roda de samba, realizada mensalmente, igualmente histórica, recebe hoje outra autoridade soteropolitana do mais brasileiro dos gêneros musicais: Guiga de Ogum.

Aos 82 anos, gravado por Jorge Aragão, Nelson Rufino e Lenny Andrade, Guiga lançou no ano passado seu primeiro álbum: Mundo Melhor.

Seu Régi, dono de obra vasta e plural, também já foi gravado por Margareth Menezes, Tonho Matéria, As Ganhadeiras de Itapuã, Amadeu Alves, Juliana Ribeiro, Clécia Queiroz e outros.

No fim da tarde

Sob o comando de Pedrão Abib e Seu Régi, a roda de samba começa às 17h e a casa sugere um valor simbólico e voluntário de R$ 20 aos apreciadores.

O projeto "Rumo do Vento de Itapuã – Território de Resistência e Preservação" foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, Governo Federal.

Samba da Resistência / Hoje, 17h / Espaço Cultural Rumo do Vento - (Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã) / PIX voluntário: R$ 20