Venda de ingressos para Harry Styles no Brasil gera polêmica e denúncias

Após supostas irregularidades na venda de ingressos dos shows de Harry Styles em São Paulo, marcados para os dias 17 e 18 de julho, os deputados Guilherme Cortez e Erika Hilton, do Psol, decidiram acionar alguns órgãos responsáveis.

As medidas adotadas foram divulgadas nas redes na segunda-feira, 26, após fãs do cantor relatarem problemas na compra de ingressos e alegarem que cambistas teriam sido privilegiados pela bilheteria. No Brasil, a responsável pela venda desses ingressos é a TicketMaster.

Erika Hilton acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon SP). A parlamentar pediu uma investigação do que chamou de "esgotamento anormal e aparentemente irregular dos ingressos" dos shows, assim como os "fortes indícios de atuação organizada de cambistas e de falhas estruturais na comercialização".

A deputada federal falou sobre o assunto em uma publicação no X (antigo Twitter). "Como as primeiras pessoas das filas, tanto a geral quanto a PCD, não conseguiram comprar ingressos, mas os cambistas já tinham ingressos em mãos? Houve venda prévia aos cambistas? Para os cambistas, não havia limites de vendas de ingressos? Os cambistas faziam parte da campanha publicitária de venda do Banco Santander?", indagou.

Segundo a Erika, a situação precisa ser esclarecida. "A TicketMaster, responsável pela venda de ingressos no Brasil, já está sendo processada pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos por práticas comerciais lesivas em parcerias com cambistas e plataformas de vendas de ingressos", acrescentou.

O deputado estadual Cortez afirmou que acionou o Procon, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança. De acordo com ele, é necessário investigar "atos ilícitos", "modo de operação criminosa" e "venda de ingressos através de plataformas não oficiais". Além disso, Cortez disse ter recebido "várias provas da ação de cambistas durante a pré-venda do show do Harry Styles".

"Há uma indústria lucrando às custas da extorsão dos sonhos de fãs, que envolve cambistas, produtoras e ticketerias. Esse conluio age cobrando taxas abusivas, que ultrapassam o valor dos próprios ingressos, e desnecessárias (como, por exemplo, a taxa de envio por e-mail), além de facilitar a ação de cambistas, que revendem por valores ainda maiores", disse o deputado.

TicketMaster se pronuncia

O TicketMaster negou irregularidades e afirmou, em nota, que a empresa está à disposição para cooperar com as autoridades e fornecer informações.

Leia a nota na íntegra:

“A Ticketmaster não apoia o cambismo, nem vende ingressos antecipadamente para cambistas, nem tem parcerias com operadores de revenda que os privilegiem em relação aos fãs. Qualquer suposição contrária a isto está incorreta. De acordo com nossos Termos e Condições, ingressos oferecidos em plataformas de revenda ilegais ou não autorizadas podem ser cancelados e disponibilizados novamente para venda aos fãs.

Na bilheteria física, a venda de ingressos é feita estritamente de acordo com as diretrizes definidas pelo organizador do evento, incluindo limites de compra por pessoa e por CPF. Os ingressos são vendidos para qualquer pessoa fisicamente presente na fila, por ordem de chegada e dentro dos limites estabelecidos. Para eventos de alta demanda, a disponibilidade em certas seções pode esgotar rapidamente, pois as compras são concluídas simultaneamente em vários balcões de atendimento.

Trabalhamos continuamente para impedir que agentes mal-intencionados acessem tickets. O setor vive em meio a uma corrida de cambistas que usam bots cada vez mais sofisticados, e investimos centenas de milhões de dólares em tecnologia e equipes dedicadas focadas na prevenção do abuso. Esse trabalho complementa nossos controles operacionais tanto em ambientes de vendas online quanto presenciais.

Para este evento, assim como em todas as vendas da Ticketmaster, os preços dos ingressos e quaisquer taxas aplicáveis foram claramente publicados antecipadamente em nosso site. A Ticketmaster não cobra taxa para emitir ingressos, sejam comprados online ou na bilheteria física -- ou seja emitidos digitalmente ou em formato impresso. Qualquer taxa local aplicada à compra da bilheteria é cobrada pelo local, não pela Ticketmaster.

Levamos a sério as preocupações levantadas pelos fãs e permanecemos totalmente disponíveis para cooperar com as autoridades e fornecer quaisquer informações necessárias. Nosso foco é, e continuará sendo, apoiar artistas e ajudar fãs reais a acessarem ingressos da forma mais justa e transparente possível”.

‘Together, Together’

Os shows de Harry Styles no Brasil fazem parte da turnê ‘Together, Together’ para promover o disco ‘Kiss All The Time. Disco, Ocasionally’, que será lançado no dia 6 de março.

O cantor vai se apresentar nos dias 17 e 18 de julho no Estádio Morumbis, em São Paulo, com participação especial da banda Fcukers.

Os preços variam entre R$ 265 (arquibancada, meia-entrada) e R$ 1.410 (pit, inteira). A pré-venda começa no dia 26 e a venda geral, no dia 28, pela Ticketmaster.