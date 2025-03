Zelito Miranda presente: Forró no Parque celebra 15 anos com tributo ao Mestre

Artista ganhou destaque nacional com seu inconfundível forró temperado - Foto: Clarice Miranda | Divulgação

Nos últimos anos, a canção Anunciação, lançada no álbum Anjo Avesso (1983), de Alceu Valença, ganhou diversas interpretações nas redes sociais e no senso comum. Para alguns, a música representa a chegada de um novo membro à família; para outros, o significado é religioso, e por aí vai. Mas, aqui, o icônico refrão “Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais” anuncia a chegada dos festejos juninos – e nada melhor do que celebrá-los com um tributo ao forrozeiro Zelito Miranda que nos deixou 2022, aos 63 anos, vítima de uma embolia pulmonar.

Natural de Serrinha, cidade a cerca de 189 km de Salvador, onde o forró de vaquejada predomina, o artista ganhou destaque nacional com seu inconfundível forró temperado, que mistura os instrumentos tradicionais do ritmo com a percussão baiana.

Lá em 2010, o artista idealizou o Forró no Parque, que neste ano celebra 15 anos de existência. O evento acontece neste domingo, dia 23, às 11h, na Praça das Artes, no Pelourinho. Aberto ao público e para toda família, a programação será comandada pelos cantores Léo Estakazero e Jeanne Lima, grandes representantes do forró.

Além da edição deste domingo, estão previstos mais dois shows: um no dia 20 de abril e outro no dia 18 de maio, ambos com os mesmos artistas. Ao longo do Forró no Parque, já se apresentaram nomes como Genival Lacerda, a banda Cascadura, Olodum, Adelmario Coelho, Alcymar Monteiro, Jussara Silveira, Jorge de Altinho, Lazzo, Maciel Melo, Roberto Mendes, Del Feliz, Fulô de Mandacaru e Targino Gondim.

O cantor Léo Estakazero também já foi convidado especial de Zelito Miranda e, pela primeira vez, o artista subirá ao palco do evento como protagonista, ao lado de sua banda completa. Com quase 25 anos de carreira, Léo tem uma forte ligação com o projeto. “Zelito foi uma inspiração para mim, um exemplo de artista que sempre lutou pelo forró. Ele começou a levantar essa bandeira lá nos anos 90, quando eu ainda curtia os shows dele como fã. O forró temperado dele tinha uma identidade única”, destacou o cantor.

Desde a partida de Zelito Miranda, o Forró no Parque passou a ser um tributo ao artista, com Del Feliz assumindo a 13ª temporada em 2023 e Jeanne Lima liderando a 14ª em 2024. Neste ano, Jeanne retornará ao palco. Considerada um dos maiores nomes femininos do forró baiano, ela destacou a importância do evento, que marca o início das festividades juninas em Salvador e preserva a tradição do ritmo. “O Forró no Parque consagra a abertura do São João, e sabemos que a Bahia tem o maior São João do Nordeste. Estou muito ansiosa para levar o forró de verdade para esse público que curte e valoriza essa tradição”, afirmou a cantora.

Além da homenagem a Zelito, os artistas também vão apresentar seus novos projetos. "Recentemente, lancei um álbum muito especial, com participações de artistas renomados. Já lançamos a música Nós Dois, com Saulo Fernandes, que está tocando nas rádios e disponível nas plataformas digitais. Estou preparando um show com muito carinho, trazendo sucessos autorais e clássicos do forró", contou Léo.

Jeanne também falou sobre seus novos projetos para o São João: "Antes do Carnaval, já lancei uma música, um feat muito bacana com os Filhos de Jorge para o verão, que ficou incrível. Agora, estou em processo de gravação da minha nova música, Meu Doce, uma canção belíssima", disse.

O forró temperado

Zelito Miranda foi um dos grandes nomes do forró baiano, um inovador que levou o ritmo para além das tradições do sertão. Criador do chamado "forró temperado", ele misturou os tambores do Pelourinho, as guitarras do rock e a essência do forró tradicional, conquistando a juventude daquela época e abrindo caminho para uma nova geração de artistas do gênero, como Adelmário Coelho, Targino Gondim, Del Feliz e a banda Forró do Tico.

O artista contou com o apoio e a influência da esposa e produtora cultural, Telma Miranda, ao criar o forró temperado: "No início, sugeri que ele cantasse forró, já que o gênero era presença constante nas festas do interior. Ele ficou em dúvida, mas logo se encantou. Era fã de Luiz Gonzaga e do Trio Nordestino e mergulhou de vez no estilo. Zelito foi pioneiro ao trazer o forró para a capital (Salvador), misturando influências elétricas do rock com o forró tradicional, criando o 'forró temperado', que unia os tambores do Pelourinho com as guitarras do rock”.

Hoje em dia, Telma assume a missão de manter viva a obra e a memória do forrozeiro.

Atualmente, ela é a responsável pela produção do Forró no Parque. “Fico muito feliz em manter vivo esse legado. O Forró no Parque tem um papel essencial para Salvador, pois preenche uma lacuna na cena musical da cidade. Enquanto o forró costuma ser associado ao São João, nosso evento acontece nos meses que antecedem essa época, mantendo viva a tradição o ano inteiro. Além disso, oferece um forró de qualidade, profissional e acessível a todos os públicos”, complementa.

À frente do projeto nos últimos anos, ela acompanhou o crescimento e a transformação do evento, que este ano terá, pela primeira vez, dois shows completos. Sobre essa nova fase, ela comenta: “Em 2024, escolhi Jeanne Lima para representar as mulheres no forró, dando visibilidade a um talento muitas vezes esquecido. E agora, em 2025, inovamos novamente ao trazer Léo Estakazero e Jeanne Lima para dois shows completos”.

“Vai ser incrível! Um show completo com dois artistas juntos, trazendo ainda mais energia para essa edição especial”, disse Jeane.

“É uma celebração do forró e da cultura nordestina. Convido todos, moradores de Salvador, turistas e apaixonados pelo ritmo, a participarem desse grande tributo a Zelito Miranda", finaliza Telma.

Forró no Parque - Tributo a Zelito Miranda, com Jeanne Lima e Léo Estakazero / Amanhã, 11h / Praça das Artes, Pelourinho / Gratuito

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.