Mulher de Guilherme de Pádua desmente amizade com Michelle Bolsonaro

Juliana Lacerda, esposa do ator Guilherme de Pádua, réu confesso e condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, divulgou um vídeo em seu perfil privado nas redes sociais para esclarecer a foto que tirou com Michele Bolsonaro.



“Vazou uma foto minha com a primeira dama dizendo que eu sou amiga íntima dela e isso é mentira”, relata Juliana. A esposa de Guilherme de Pádua disse que durante uma comemoração da Igreja Batista da Lagoinha entrou numa fila para tirar foto com a esposa do presidente Jair Bolsonaro. “Ela nem sabia quem eu era”, conta.

null Reprodução | Instagram