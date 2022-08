Tiroteio em aldeias na Bahia assusta crianças e professores em escola

Professoras que atuam em comunidades indígenas de Porto Seguro gravaram vídeos com denúncias de tiros feitos por pistoleiros na direção das aldeias de Boca da Mata e Cassiana, que pertencem ao território indígena de Barra Velha, no extremo do sul da Bahia.

"É muita pressão trabalhar dessa forma, sendo ameaçada a todo momento pelos pistoleiros e fazendeiros. As crianças chorando, pedindo socorro, correndo sem saber para onde ir", disse uma professora assustada.

Segundo os indígenas, o clima tem sido tenso na região das aldeias nos últimos dois meses, por causa de disputas por terra.

null Reprodução | Internet

Os indígenas disseram ao portal G1 que a fazenda São Geraldo, que fica bem próximo do limite das aldeias, foi ocupada recentemente por parte do grupo. Eles afirmam que buscam a demarcação do território, mas fazendeiros e pistoleiros tentam inibir novas ocupações.



Houve um tiroteio na quarta-feira, 17, e crianças que estavam em um campo de futebol e dentro de uma escola tiveram que correr para se proteger dos tiros.

"Nossos alunos todos apavorados, chorando. Um monte de bala quase atinge a casa de um dos nossos alunos. Os nossos alunos tanto de baixo, da escola da extensão, quanto a escola, todos chorando", lamentou a professora.

Em áudios que viralizaram nas redes sociais, professoras pediam ajuda para proteger os alunos do tiroteio. "Estão atirando na beira do rio, as balas estão passando por cima das casas porque não tem árvores perto do rio. Nós estamos com as crianças todas aqui escondidas dentro da escola", disse uma delas, muito assustada.

"Está todo mundo saindo das casas e ficando atrás do mato. Tem muita criança na beira do campo. A gente está aqui na escola com um monte de criança, presa aqui na escola. A gente liga para os pais e eles não podem sair de dentro de casa", desabafou outra professora.

Durante o tiroteio, dois policiais militares foram baleados, socorridos e levados para o Hospital Frei Ricardo, em Itabela. Um foi atingido no pescoço e o outro na perna, mas ambos já receberam alta médica.

De acordo com o 8° Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Porto Seguro, os agentes estavam na região porque foram chamados para desobstruir algumas vias que tinham sido interditadas pelos indígenas, e também trabalhavam no local para evitar que eles ateassem fogo em uma das pontes que dá acesso a outras fazendas.

Denúncia



De acordo com o Mídia Ninja, lideranças Pataxó denunciam que os Territórios Indígenas de Barra Velha, Aldeias Cassiana e Boca da Mata, em Porto Seguro (BA), estão sendo cercados e atacados desde as 18h por fazendeiros, pistoleiros e milicianos.

Agnaldo Pataxó, coordenador geral do Mupoiba (Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia), faz um chamado urgente às autoridades para socorrer o povo Pataxó e evitar uma massacre na região.