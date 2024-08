Brasil perde para Alemanha no basquete e se complica na Olimpíada

- Foto: Thomas COEX / AFP

O Brasil sofreu sua segunda derrota no torneio olímpico masculino de basquete nesta terça-feira, 30, desta vez contra a atual campeã mundial, a Alemanha (86-73), em Lille, e se complicou na luta para avançar às quartas de final, enquanto a seleção alemã garantiu a vaga junto com a anfitriã França.

Franceses e alemães, candidatos a medalhas, somam duas vitórias em duas rodadas, garantindo assim as duas primeiras posições do Grupo B.

Agora o Brasil terá que vencer seu terceiro jogo, contra o Japão, para continuar com chances de avançar como um dos dois melhores terceiros colocados dos três grupos.

O único representante sul-americano no basquete nos Jogos de Paris voltou a enfrentar um campeão mundial, como havia feito contra a França na estreia.

A Alemanha começou como um rolo compressor, chegando a abrir 14 pontos de vantagem, mas tirou o pé do acelerador cedo demais e o Brasil, que havia começado mal, conseguir pontuar para entrar no jogo.

O líder ofensivo no primeiro quarto foi Vitor Benite, com 13 pontos e 3 cestas de três pontos, sequência que ajudou seu time a ir para o intervalo com empate (40-40).

No terceiro quarto, a resistência brasileira acabou contra um adversário mais físico que abriu vantagem e assim seguiu até o fim.

O líder da seleção alemã, o armador da NBA Dennis Schroder, melhor jogador do último Mundial, foi o cestinha com 20 pontos.

Do lado brasileiro, o destaque foi o armador Yago Santos (de 1,78m), uma dor de cabeça para as 'torres' alemãs. Ele terminou a partida com 18 pontos e 8 assistências.

No outro jogo do Grupo B, a França precisava de um milagre contra o Japão, e ele veio: com uma cesta de três pontos e um lance livre adicional, os franceses empataram a dez segundos do final e levaram o duelo para a prorrogação, onde venceram a corajosa seleção japonesa (94-90).