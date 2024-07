Canoagem recebeu investimentos de mais de R$ 25 milhões em oito anos

Com foco no futuro, Canoagem recebe melhorias na estrutura - Foto: Ascom | Sudesb

Conhecida por formar talentos, a canoagem baiana tem recebido atenção especial do governo do estado em relação investimentos. A modalidade recebeu nos últimos oito anos o aporte de mais R$ 25 milhões nos últimos oito anos.

“O Governo do Estado entendeu este potencial e desde 2017 vem investindo fortemente na região, tanto com obras de infraestrutura quanto com o fomento à iniciação esportiva. São cerca de R$ 25 milhões investidos nos últimos oito anos apenas na modalidade de canoagem. Os frutos desse investimento já vêm sendo colhidos”, revelou Vicente Neto, diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Vale salientar que o dinheiro foi aplicado em obras de infraestrutura, na construção de centros da modalidade, além de projetos sociais e passagens para os atletas através do programa Bolsa Esporte. O gestor projeta que 100% das convocações para a modalidade nas Olimpíadas de 2028 seja composta por 100% de competidores baianos. Para os Jogos de Paris, quatro baianos estão garantidos na equipe brasileira.

“Não será surpresa para nós, do esporte, que acompanhamos o desenvolvimento da modalidade em nosso estado, se, em 2028, 100% da futura delegação brasileira de canoagem for integralmente formada por baianos. Como já foi anunciado oficialmente pela Confederação Baiana de Canoagem (CBCA), do total de seis que irão agora para Paris, quatro são baianos”, destaca.

Jovens atletas da região Sul do estado tem se destacado na canoagem, especialmente nas cidades de Itacaré, Ubaitaba, Camamu, Maraú e outros municípios do sul da Bahia. Um deles é Mateus Nunes, de Itacaré. O jovem de 18 anos é formado no projeto social Remando no Rio de Contas, hoje renomeado de Remando em Águas Baianas. Ele é o canoísta mais jovem a representar o Brasil em Jogos Olímpicos

A Bahia possui quatro núcleos de formação de canoagem, nas cidades de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré e por último em Itajuípe. Nos últimos oito anos, mais de 800 alunos foram atendidos. Na edição deste ano já foram 510.

“O investimento vem sendo feito tanto na parte de infraestrutura, com construção de centros e núcleos de canoagem, já são seis unidades prontas, como no financiamento de projeto social, com aulas de iniciação esportiva para a garotada de 7 a 17 anos em Itacaré, Ubaitaba, Ubatã e Maraú, numa parceria com a Federação Baiana de Canoagem, Febac”, concluiu.