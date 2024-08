Duda e Ana Patrícia serão porta-bandeiras do Brasil no encerramento

Ana Patrícia e Duda com a medalha de ouro - Foto: Luiza Moraes/COB

Ana Patrícia e Duda foram escolhidas como as porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris, agendada para este domingo. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no final da tarde deste sábado, logo após a conclusão da participação brasileira nos Jogos de 2024.

"Duda e Ana Patrícia representaram com excelência os principais valores olímpicos e nos encheram de orgulho. Quebraram um jejum de ouros para o Brasil no vôlei de praia que perdurava por 28 anos, desde o histórico título de Jackie Silva e Sandra Pires em Atlanta 1996. A bandeira brasileira está em excelentes mãos", comentou Paulo Wanderley, presidente do COB.

Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e Chefe da Missão Brasileira em Paris 2024, destacou a relevância do vôlei de praia para o esporte brasileiro. "O vôlei de praia é uma modalidade importantíssima para o esporte brasileiro, que frequentemente vai a pódios em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos há pelo menos três décadas. Esta escolha por Duda e Ana Patrícia se deve muito ao merecimento delas, e também uma homenagem a tantos atletas do passado que construíram essa história de sucesso", afirmou.

A dupla Duda e Ana Patrícia conquistou o último ouro do Brasil nos Jogos de 2024, encerrando um jejum de 28 anos sem medalhas femininas de ouro no vôlei de praia. A vitória que garantiu o título olímpico veio com um emocionante 2 a 1 sobre a dupla canadense Melissa e Brandie.

O ouro em Paris consagrou uma parceria que começou nas Olimpíadas da Juventude, onde Duda e Ana Patrícia ganharam o título exatamente há dez anos. Após algumas mudanças de parcerias, as atletas se reencontraram para este ciclo olímpico, no qual confirmaram seu favoritismo ao subir ao lugar mais alto do pódio.